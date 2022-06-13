份量多又好吃！ 台北東區平價「桂師父」滷味攤 大排長龍的銅板美食 點麵加送高麗菜只要30元

捷運忠孝復興站美食推薦！！

這間♥桂師父滷味♥可說是忠孝復興站周遭的隱藏版平價下午茶+消夜，每天下午四點半才開始營業,常常老闆還在準備食材就已經有不少人在旁邊等候，之前帶球哥來附近上才藝課的時候就因為香氣被吸引過來買了幾次。

自從吃了他們家的滷味之後，球哥每次上課前經過都會喊他肚子餓要吃滷味，不僅每種食材都是銅板價，而且份量也很足，再加一份麵就可以直接當正餐沒問題，重點是滷味攤整理的相當乾淨之外，也不會邊切菜邊找錢這點真的很加分啊。

桂師父滷味

地址：106台北市大安區安東街50號

營業時間：16:30–23:00(周日休息)

捷運忠孝復興站1號出口步行過來大約1分鐘

桂師父滷味似乎在台北也有幾間連鎖店，不過這間真的是東區人很愛的下午茶，買了想要內用的話可以到後方的梁記吃,點碗豆花也是銅板價，吃完鹹的再吃甜的很可以！

平常大概四點半來的時候就已經有不少人排隊，這次特地挑在開業前十五分鐘來,結果老闆食材還沒準備好，貢丸都才剛丟下去滷而已，哈哈哈哈！

他們家的滷味種類選項還不少，每一種都是銅板價,隨便點個四五樣也不會心疼。

喜歡他們家滷味的其中一大原因就是青菜很多樣化，小菲這天看到的就有大陸妹、空心菜、青江菜、青椒、四季豆等，而且給的都超大方。

然後麵食類就是冬粉和蒸煮麵兩種，只要點主食就會送三分之一的高麗菜，是不是超級佛心，重點是冬粉 $25，蒸煮麵也只要 $30，難怪附近北科大的學生超愛這間，價格太佛心了啦！

附上價格表給你們看，是不是超級佛心價，在東區這黃金地段，老闆臉再臭我也可以接受（歐北共）。

點餐方式很簡單，拿起一旁的鐵盆自己夾喜歡的食材。

接著就讓鐵盆們去排排站就好。

喔，對了！！！那個看起來很厲害的豆皮，要跟老闆說才有，檯面上是看不到的喔！！

老闆是一人作業，從備料、切料到裝袋全部都是自己一個人，所以很認真投入不講話我覺得也是合理。

而且所有煮好的滷味都會像這樣直接包成一大包掛在旁邊，付錢找錢全部自己來，不像有些小吃攤都是找完錢然後繼續切肉⋯⋯我覺得不管是不是防疫期間，老闆的這個好習慣都非常值得表揚啊，只不過大家算數也要好一點別讓老闆虧錢了好嗎！！！

小菲這天點了大腸 $30+豬腱肉+空心菜 $30+香菇 $30+蒸煮麵 $30，其中豬腱肉是秤重的，我記得好像是$40左右。

裝到碗公裡真的是滿到嚇死我，而且老闆超貼心，除了滷味之外還會另外打包一包滷汁，這樣就有吃湯麵的感覺 (誤XDD)

滷味我很喜歡點香菇,因為咬下去都會噴汁超過癮，豬腱肉大塊厚實也很好吃沒有豬臭味，不過我覺得如果可以再切小塊一點就好了，但老闆可能會賞我一個白眼。之前吃過他們家的大腸很喜歡，但這天吃到的大腸我覺得不太OK有點怪味，下次只好PASS了（哭）。

蒸煮麵比起王子麵真的相對健康一點（自我安慰），入味鹹香的蒸煮麵吃起來超涮嘴~~咻咻咻就吃到見底。聽說他們家的辣很辣，所以小菲一向都只有加胡椒，很夠味也不死鹹。前面有提到點麵就會送高麗菜，其實我是回來要寫文看MENU才知道，而且現在看照片才想起來，原來我的高麗菜都在最底下。

難怪我吃到高麗菜的時候滿頭問號～想說我又沒有點怎麼會有高麗菜，哈哈哈哈哈哈哈。CP值高又好吃的平價滷味推薦給你們啦！！

桂師父滷味

地址：106台北市大安區安東街50號

營業時間：16:30–23:00(周日休息)

捷運忠孝復興站1號出口步行過來大約1分鐘

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」