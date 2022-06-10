芒果吃到飽！ 千葉火鍋「芒果月」開跑 「你打針我打折」疫苗優惠小朋友也同享

每到夏天，最吸引人的水果-芒果，金黃香甜的外表跟滋味總是讓人百嘗不膩，千葉火鍋與全台果農合作，推出芒果季活動，可以吃到不同品種的新鮮芒果，要讓你的夏天「好芒好芒」，更是打卡拍網美照的好選擇！到月底之前也有新的疫苗優惠，連打了一劑的小朋友也有，喜歡芒果滋味的你別錯過這個好機會！

圖／千葉火鍋粉專

來勢洶洶的芒果季裡，千葉火鍋嚴選自然熟成芒果，從果農手中直送到各店，「給什麼就端什麼上桌給客人」，每天都有驚喜，而且可以一次吃到愛文、金煌、土芒果等等不同品種，橙黃、綿密酸甜的新鮮果肉超誘人的！不過依當天供應狀況不同，到貨量也有一定限制，建議用餐前先打電話詢問各店當天狀況，才不會沒吃到、白跑一趙唷！

圖／千葉火鍋粉專

另外，這個月最新的疫苗優惠也出爐了！成人打滿三劑疫苗、小孩一劑，主動出示疫苗小黃卡或數位接種證明，內用開鍋享85折優惠；除了內用有優惠外，想外帶回家享用，千葉火鍋也推出「肉慾2KG套餐」(四人火鍋套組)只要5折的優惠，像是美國牛五花套餐，原價2598元，折扣後僅1299元，台灣豬肉套餐原價1999元，特價僅999元(套餐含湯頭1包、麵食、火鍋料、蔬菜、菇類等)，歡迎大家在家用力開吃。

圖／千葉火鍋粉專

【卡厲害 EAT起來】

成人滿三劑、小朋友一劑。主動出示打滿三劑小黃卡或數位接種證明，結帳後恕不補退

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