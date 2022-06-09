宅經濟再起！台北星級飯店「外帶優惠」5選，肯瓊龍蝦52折、五星餐盒統統都有

宅經濟再起！因應台灣目前病毒共存策略，動輒每日確診數好幾萬，外帶與宅在家享用美食的需求也日益提升。UDN小編特地整理5大台北星級飯店外帶優惠，一起來瞧瞧吧！

台北晶華酒店

因應宅食經濟，台北晶華酒店特地推出「宅家美食訂閱制」，即日起消費者可於防疫期間一次下定所需餐時，再安排不同時間日期的自取或外送，相當方便。晶華也強調訂的組數越多、折扣也就越大，目前五款四菜一湯分享餐以日、泰、西、中式及蔬食為主題，包含極品散壽司盛合、波隆肉醬千層麵、XO醬蝦仁炒飯與泰北打拋豬肉飯等組合，每套原價2,080元，優惠價單套1,680元，訂兩套每套1,580元，訂三套可享每套1,480元，相當於約71折，家庭或室友分食超划算。

官網：https://www.regenttaiwan.com

圖／台北晶華酒店官網

台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店特地推出即日起至6月14日「美食快閃GO！」外帶優惠，限時搶購龍蝦、牛排、米其林港點等美食，包含旗下「巧克光廊」享有經典肯瓊香烤龍蝦配上蘿勒青醬雞肉筆管麵，原價1,740元，現在只要約5.2折特價899元；或「寒舍食譜」的燒味優惠歡樂組，享有脆皮先知鴨(一隻)、玫瑰油雞腿(一例)與加碼送的「廣式煲例湯」2盅，原價2,560元、特價1,380元；其他「米其林港點特賞：經典蒸點」的百花油條腸粉、蠔汁鳳爪皇與芋香薑味糯米球，原價660元現在只要499元。

官網：https://www.lemeridien-taipei.com

圖／台北寒舍艾美酒店官網

台北老爺酒店

台北老爺酒店推出外帶限時折口，只要即日起至6月15日，外帶個人餐、多人分享餐、烘焙房麵包及糕點類，單筆滿500元即享有9折優惠，「外帶外送網站」訂單限定，不含宅配服務喔。餐點包含旗下各餐廳主廚聯手合作推出的中、西、日式口味的五星級外帶餐，有單人便當、四人合菜、冷凍即食與多款麵包，值得一提的是，最晚需於取餐前一小時電話預訂。菜單請上官網查詢。

官網：http://www.royal-taipei.com.tw/

圖／台北老爺酒店官網

香格里拉台北遠東國際大飯店

香格里拉台北遠東國際大飯店推出「在家安心宅，五星美食外帶」活動，即日起的每週一至每週五中晚餐時段，直接可至飯店一樓的The Cake Room隨購隨帶走，相當方便。品項包含午餐時段供應主廚精選餐盒包含印尼炒飯、印度雞肉咖哩、新馬炒粿條等各式美味；晚間則有香宮特製佳餚，例如菠蘿雞粒炒飯、乾煸四季豆、鳳梨彩椒咕嚕肉等粵式美饌。

官網：http://www.shangri-la.com/tc/taipei/fareasternplazashangrila

圖／台北遠東香格里拉官網

台北福華大飯店

台北福華大飯店即日起至12月31日，可透過台北福華線上商城可買到五星主廚私房餐盒，直接享有五星美味，包含炒米粉、烏魚子與低GI健康餐盒等，值得一提的是，私房餐盒僅提供週一至週五，旗下江南春週一及週二暫停提供，另蓬萊邨則於週三及週四暫停提供喔。

官網：https://www.howard-hotels.com.tw/zh_TW/HotelBusiness/91

圖／台北福華大飯店官網

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