99元吃得到道地韓式便當！ 高雄「韓國先生宮韓宴店」 炒年糕、炸醬麵、飯捲、韓式炸雞任你組合

想吃到道地韓味高雄韓式外帶餐？試試鼓山區韓國先生宮韓宴店新推出的外帶韓式便當啦！辣炒年糕、炸醬麵、韓式炸雞、韓式飯捲、韓式煎餅、韓式炒冬粉，任選兩種搭成一餐盒只要99元。費時熬煮的韓式辣豆腐湯、蔘雞湯和韓式雪濃湯一碗也只要50元，價格超實在，只是備餐比較需要時間，想吃這道地韓味務必提前預約啦！（餐盒2022年5月30日開賣唷！）

韓國先生宮韓宴店-經濟韓式便當

主打部隊火鍋、韓式燒肉吃到飽的韓國先生宮韓宴店，今年五月底推出超級經濟實惠的韓式便當！不過這次的韓式便當都是預訂制，取餐地點還是燒肉店面地址喔～

韓國先生宮韓宴店 韓式便當菜單

高雄韓式便當推薦：韓國先生宮韓宴店

韓國先生宮韓宴店新推出的韓式便當，總共可以從六種樣式裡面，任選兩種拼成一個餐盒。而六種內容包含：韓式炸醬麵、韓式飯捲、韓式炸雞、韓式炒冬粉、韓式煎餅、粉紅辣炒年糕，任選兩個組合價都是99元唷！

韓式煎餅＋粉紅辣炒年糕 $99

粉紅辣炒年糕是韓籍老闆說，近兩年首爾超流行的辣炒年糕吃法！在原本的辣炒年糕中加入一些鮮奶油，味道更濃郁，我超愛這味～

韓式煎餅有泡菜、海鮮和馬鈴薯三種口味，餅是走薄脆口感。

韓式炸醬麵＋韓式飯捲 $99

這個是拿回家後我媽最愛的組合！我媽本來就很愛吃韓國炸醬麵以及韓式飯捲，只是沒想過這兩樣居然有變成組合的一天。

當天跟韓籍老闆聊天聊到韓式炸醬麵，他笑說他一輩子忘不了他韓國母親跟他抱怨的故事，年輕時跟老闆父親第一次約會，老闆父親居然帶她去吃韓式炸醬麵！吃得牙齒黑黑，老闆媽媽完全無法展現女生的矜持。我喜歡這炸醬麵，味道不會太鹹，麵體即使放冷也還是有Ｑ度。

但我媽說韓式飯捲比較讓她驚艷！米飯恰到好處彈牙，白米是葷食，紫米是蔬食，搭上麻油海苔好好吃。

韓式炸雞＋炒冬粉 $99

這個組合是韓籍老闆和店內韓籍員工異口同聲說「韓國人會選的餐盒組合」。

韓式炸雞放這種餐盒吃，畢竟無法與那種剛炸好的現吃韓式炸雞比，但調味和麵衣口感也還ok。

韓式炒冬粉也是這次印象深刻的一道，冬粉拿回家吃還超彈牙，而且蔬菜超多！

而這些韓式便當不僅可以不同組合，假如你就是很愛某一種，也可以一個餐盒選兩個啦！！像我自己應該就會直接選兩份粉紅炒年糕～

這天看老闆在準備便當菜時，也看到旁邊的大鍋在煮湯。

我：「樓下餐廳客人點這些湯嗎？」

他：「這些湯是煮來配餐盒的啦。」

我本來以為韓式餐廳的外賣湯品，大概就是海帶湯而已，結果老闆是拿韓式豆腐鍋、蔘雞湯來煮欸！重點是，湯品均一價50元一碗！

蔘雞湯 $50

這是讓我爸媽超級讚嘆的一碗！用高麗蔘與雞肉、糯米燉煮超久的濃郁雞湯。人蔘味不會太重太中藥感，反而雞湯的厚度和高麗蔘香融合很棒，喝起來非常暖胃，不敢相信才50元！

辣豆腐豬肉湯 $50

這碗則是我妹最愛！回到家一整碗被端走，我一口也沒喝到～我妹說辣湯夠厚實，辣度也夠，豆腐和豬肉給的量以50元來說也很足。

牛筋雪濃湯 $50

我最愛的是這個！高雄韓式餐廳現在很難找到的雪濃湯！以大骨和牛筋燉煮好幾小時的雪濃湯，白色湯底濃郁，牛筋入口即化，蔥花和白胡椒稍微提味，超正點！

明太魚乾湯 $50

這是相對來說清爽的湯品，將泡過水的明太魚乾爆香，加入水、蒜末調味，將其煮滾再加入少量蔬菜，湯有蔬菜清爽，也有明太魚乾的特有鮮味。

小菜 $10/碟

韓國先生宮韓宴店的小菜也都是使用韓國調味料自己製作，外帶也有販售喔！一碟10元真的很平價啦～

餐盒、小菜和湯品可以這樣組合，150元左右可以吃超飽，而且是很正統韓國味與菜色的餐盒呢！

加上辣豆腐鍋，她說辣炒年糕再加上辣豆腐鍋非常帶勁～

韓籍老闆說他們韓國人最尬藝的組合，就是韓式煎餅、炒冬粉、一份湯，一份小菜以及一碗飯。當天看到老闆的建議搭配時，超好奇問老闆為何還有一碗飯，沒想到老闆說：「炒冬粉和煎餅都不是飯啊！吃到飯才是韓國人完整的一餐。」

韓國進口果汁 $30/元

想要餐盒配上最對味的韓國果汁，韓國先生宮韓宴店也有賣喔！而且一瓶30元，誇張價格（我之前在韓式餐廳吃至少50元）。老闆說這果汁這很薄利，但就想給客人最道地的韓味啦！

韓國先生/宮韓宴 韓式餐盒 評價

這次餐盒吃下來，真的必須說，這是我在目前在高雄韓國餐廳吃到最韓味的外帶韓式便當了！價格也不高昂，一個餐盒組99元，更可以自由搭上單點湯品、小菜，就是餐盒製作費工，務必提前預訂啦！

韓國先生宮韓宴店

地址：高雄市鼓山區中華一路316號

電話：0916-789-335

營業時間：11:00 – 14:30 、17:00 – 21:30

臉書粉絲團：韓國先生宮韓宴店

＃餐盒務必提前預訂唷！

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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