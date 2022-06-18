思念日本嗎？先來這4家最新「來台開業的日本餐廳」解解癮吧，乃賀美生吐司、% Arabica咖啡、還有...

受到疫情影響不能出國，各位喜愛日本的台灣旅人都想念日本想到瘋了吧？雖然暫時出國無期，但幸好不少日本企業在2020年~2022年間都在台灣開分店，讓我們可以在台灣感受日本味。以下這些新餐廳/商店/設施，你都已經去了或是期待嗎？

1. 乃が美(乃賀美)生吐司

在台灣非常夯的生吐司，相信很多人吃過鬆軟香甜的生吐司都回不了頭。終於，那家日本名店「乃が美」(乃賀美)也在3月26日來到台灣了！新店位於台北信義區忠孝東路，開幕當天可是吸引了很多人來排隊購買。

乃賀美生吐司使用日本麵粉、配合生奶油及蜂蜜製作，不加乳化劑、食用色素、防腐劑及香料，讓人嚐到天然素材的美味。不只麵包柔軟又有彈性，連麵包邊都香氣四溢又柔軟，整條吐司都好吃，難怪被喻為「日本第一生吐司」！他們提供兩種份量的生吐司 – 1斤(150元)及2斤(300元)，還有吐司酥塊及果醬。

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號1樓（興雅路旁）

2. %Arabica咖啡店

很多人去京都要買一杯打卡的%Arabica咖啡店也會預期在2022插旗台北信義區象山，開設第一家台灣分店！

%Arabica咖啡店的發跡故事很有趣，創辦人東海林克範在香港愉景灣居住時覺得區內沒有專業咖啡店，於是開了第一家%Arabica，當時只是一家不起眼的小店，但因為對咖啡的講究而讓這家偏遠的店舖在假日擠滿了人。

後來，他在京都開設了旗艦店，憑著簡約時尚的裝潢，美味的咖啡和飲料成為當地的網紅咖啡店，然後作為日本品牌衝出海外，目前在美國、法國、新加坡、馬來西亞等多個國家都有分店。

%Arabica台北店設計預想圖

而根據%Arabica官方發佈的資訊，台灣首家分店會把品牌一貫的潔白洗鍊設計結合台灣的紅磚元素，簷頂種滿綠色植物，讓人經過時會忍不住卻步想進去看看，絕對會進入大家的打卡清單！

3. Cremia霜淇淋

Cremia是日本知名霜淇淋品牌，在2010年日本霜淇淋及乳製品公司日世NISSEI希望打造出最高級的霜淇淋，花了3年終於開發了這款含12.5%乳脂、濃厚幼滑的霜淇淋，時至今日20年間都受到日本人的喜愛。Cremia有著如鮮奶油的綿密醇厚的奶香，卻也保留霜淇淋輕盈、入口即化的優點，加上酥脆的儂格酥甜筒，使它那麼的與眾不同，讓人一吃難忘。

Cremia之前也曾來過台灣來閃，在2022年4月1日起正式在台北的「Happiness Day 幸福的一天」市府店上市開賣，隨時都可以去品嚐那讓人懷念的香甜滋味。

地址：忠孝東路五段15巷10號

4. REC COFFEE

REC COFFEE是來自日本福岡的咖啡品牌，創辦人之一岩瀬由和曾多次Japan Barista Championship (JBC) 日本咖啡師比賽中多次獲獎，他們十分注重咖啡品質，從進口生豆到烘焙都非常講究。小編曾到訪他們的東京分店，店員悉心為我講解每款咖啡豆的特質，讓我選擇喜歡的一款，再細心沖泡出美味的咖啡。

他們在2021年4月於台中開設首家旗艦店，短短數月在12月又開了二號店的台中崇德店，帶來日本進口的咖啡豆。 除了可以在店內喝一杯精品咖啡，也可購買濾泡咖啡及咖啡器具等在家也可享受，是喜愛咖啡之人必訪的店舖。

台中旗艦店地址：台中市惠中路一段88號26樓

台中崇德店地址：台中北屯區昌平東一路32號1樓

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