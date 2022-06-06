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顏值超唯美！麥當勞「夢幻藍色系」甜點來襲 海鹽+椰子迸出鹹甜新滋味
6/1為國際兒童節，麥當勞日前順勢推出新口味的「夢幻藍色系」冰炫風、霜淇淋及銀河系泡泡飲，主打「看了就覺得清涼」的粉藍系視覺風，口味則以微鹹海鹽搭配清爽椰蓉，這是中國限定餐點，一開賣就成為話題，吸引超多人拍照打卡品嘗。
熱到昏頭的夏天即將來臨，搭上兒童節列車的海鹽椰子冰炫風，除了經典的Oreo碎片之外，還有粉嫩的棉花糖，最後用微鹹海鹽跟清新的椰蓉結尾，從視覺上征服粉絲；另外還有藍色QQ球與氣泡飲料碰撞，呈現夢幻星空銀河；最後是帶來清新海風的霜淇淋、聖代及可頌冰淇淋，每一樣都有成為打卡美照的實力！
不過對口味的心得就兩極化了，有人覺得吃起來像「牙膏」，也有人愛死了鹹甜交織的混搭感，不過可惜的是，這系列餐點台灣的粉絲只能看著圖片想像「海鹽+椰子」這款新口味了。
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