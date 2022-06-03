肉多多「外帶4.9折」下殺超過1000元！自取「加3元再送3盤各200g肉」，最低1人125元快衝

知名火鍋品牌「肉多多」先前為了因應疫情推出「外帶超多多」防疫套餐，這回整個6月份推出全台門市超狂「外帶超多多4.9折」與「加1元多1件」兩大優惠，直接下殺破千元，最多還可以直接加3元多600克肉盤，直接爽吃總重2.6公斤的火鍋肉，疫情期間快揪團吃起來啦！

肉多多外帶防疫餐其實這兩年已經推出過，各種大份量的優惠套餐吸引「火鍋控」的目光，這回因應桃園中華門市新開幕，直接演變全台門市大放送，推出即日起至6月30日兩大優惠活動。首先為「外帶超多多」4.9折防疫套餐，原價2,038元，現在外帶自取只要999元，下殺超過千元，可以享有美國牛腹肉、活力梅花豬、活力培根豬、無骨鮮雞腿、白蝦、蛤蜊與巴沙魚片等7項品項中，可隨意搭配8款主食，每款保證200克重量，份量非常大。

圖／肉多多火鍋店提供

第二大優惠則為「加1元多1件」活動，搭配活動外帶套餐，只要加一元就享有一份200克肉盤，可以從活力梅花豬、活力培根豬、無骨鮮雞腿與蛤蜊任選，值得注意的是，多人套餐（僅六到八人組合）可加3元共加3份肉盤，最高可享有肉量最多2.6公斤超狂套餐，直接滿足愛吃肉的饕客們。消費者可依照需求人數購買雙人399元、四人到五人699元與六到八人999元的套餐，相當一人最低僅需花費125元，優惠時間有限，務必把握機會享優惠囉。最後會員內用消費滿1,200元，還可以用299元加購青龍（原價799元）一隻喔。更多詳情請上肉多多臉書粉專。

圖／肉多多火鍋店提供

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