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劉家、小林、燒肉粽！ 精選台北三家必吃「南部粽」好味道

欣傳媒／ 欣傳媒

彷彿被制約一般，每到接近端午節的日子，就會莫名其妙地想大嗑粽子，尤其台灣豐富的粽子種類，更讓人對粽子愛不釋手，即使糯米很難消化不能吃太多，但不吃過癮牙會癢。

在台北地區大部分的粽子屬於北部粽，香味濃、糯米粒粒分明，重視口感的人最愛這一味，不過最近熱愛南部粽的人也越來越多，味道清爽、米粒Q黏，吃得到食材原味的特點深受青睞。想在台北找到好吃的南部粽，不妨前往「燒肉粽大賣場」、「小林肉粽」、「劉家肉粽」尋找心目中喜愛的味道。

這次介紹的三家肉粽店都是賣肉粽賣到開分店、做宅配的超夯店。

「燒肉粽大賣場」成立於民國85年，在新北市是相當出名的肉粽連鎖店。除了賣各式肉粽之外，也有販售碗粿、米糕等台灣傳統小吃，以及多料實在的各式湯品。

燒肉粽大賣場的南部粽味道較甜，撒上醬油膏、花生粉跟香菜後一起實用。米粒之間吃的到粽葉的香氣，裏頭的滷肉凸顯出糯米的香甜，若加點辣椒醬更好吃。

開在深坑的小林肉粽雖然地處偏遠，卻有許多粽子愛好者不遠千里來此採購心目中的愛粽。

小林的南部粽米粒較濕黏，卻不會讓人覺得沒有口感，反而在咀嚼時會越嚼越香，裏頭的內餡包含花生、紅蔥頭、香菇、三層肉跟菜脯，還有香粉帶Q的蛋黃，豐富的配料讓人不易生膩，每一口都是驚喜。

劉家肉粽位於石門市區，由於十八王公廟的信徒都會購買當作供品，讓這裡生意蒸蒸日上，到現在從過去參拜時必買的味道，已成為店開四家（石門店租約到期，目前剩三家分店）的知名肉粽店。

劉家肉粽賣的南部粽食材相當講究，堅持選用花蓮的圓糯米、台中新社的香菇、嘉義布袋的菜脯、雲林北港花生，讓味道獨具風味。這裡的南部粽味道相當清爽，淡淡的香氣讓人口水直流，裡頭除了蛋黃、三層肉等食材，還多了栗子跟蝦米讓味道更豐富，即使不加醬也能輕鬆完食。

【延伸資訊】

燒肉粽大賣場地址：新北市板橋區漢生東路111-2號

小林肉粽地址：新北市深坑區北深路二段155 號之 9

官網：http://www.webdo.com.tw/t985600/

劉家肉粽地址：新北市石門區中央路30號

官網：http://www.liujiarice.com.tw/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/21823

粽子 賣場 香菜

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