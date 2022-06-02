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2杯150元！ 「蔦日子」沁涼酸甜「紅配綠」檸檬手搖飲88折 端午揪伴一起喝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／蔦日子提供
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端午節大嗑肉粽完畢，順手來一杯沁涼解膩手搖飲！ 台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」，推出的暑假強檔｢菓語日報-檸檬飲系列｣端午優惠，自6/3至6/5特選「紅配綠」檸檬飲兩杯，即可享88折，150元一起帶走！

「蔦日子」夏日特推檸檬飲系列，銷售NO.1的「蔦綠篤檸檬」以一整顆A級檸檬片加上獨門研發調和的檸檬添加黃金比例，清涼解渴透心涼，銷售排名NO.2的「青檸女朋友」則是整顆A級檸檬及紅莓果茶調和成粉紅色檸檬飲，微酸甜讓人心情繽紛愉悅。

圖／蔦日子提供
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