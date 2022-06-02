2杯150元！ 「蔦日子」沁涼酸甜「紅配綠」檸檬手搖飲88折 端午揪伴一起喝

總部在北部的「伊莉莎白紅茶書房」，插旗南部的首間店-台南善化殿，在5/22時試營運，帶來3波誠意滿滿的開幕優惠：消費任2杯飲品，就能獲得半價券；正式開幕日連3天指定品項買一送一，最後還有每杯飲品直接折10元的活動，預計在台南手搖飲戰場掀起波瀾。

2022-06-02 11:59