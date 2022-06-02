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神級優惠券再加一！肯德基「這組代碼」快記下 55折爽嗑紙包雞+2蛋撻

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
義式香草紙包雞。圖／摘自 肯德基粉專
義式香草紙包雞。圖／摘自 肯德基粉專

肯德基神級優惠券再加一，速食控的各位快記下這組代碼！近日有網友在PTT上分享最新優惠代碼「22832」立刻引起省錢版鄉民暴動，不只價格平易近人，套餐內容更是被饕客們推到爆的紙包雞和蛋撻，肯德基兩大熱門單品的相遇，讓不少網友在底下興奮留言：「有紙包雞的優惠好少，眼睛都亮了」、「讚讚讚，最愛這種優惠了」。

常吃肯德基的一定都曉得，除了菜單上的固定套餐之外，店家也會時不時推出優惠券組合，替大家省荷包，這次肯德基新推出的「22832」，包含一份紙包雞、兩顆原味蛋撻，以及一杯小杯無糖茉莉綠茶，原價224元，現在下殺只要125元，就能享用鮮嫩多汁的紙包雞，等於打了55折的超強優惠，即日起至10/31號為止都適用。

圖／摘自 PTT
圖／摘自 PTT

只需要在結帳時，向店員告知代碼或出示優惠券圖檔，享用美味還能簡單省錢。值得注意的是，本券不適用於外送，若是遇到門市無法提供紙包雞的品項，將以2塊咔啦脆雞替代。

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肯德基 綠茶 饕客

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