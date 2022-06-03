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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

台北飯店「Buffet優惠5選」一次看！免費吃龍蝦與黃金片皮鴨，還有港點握壽司統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

很多人遭受疫情的險峻而影響日常生活，不過樂觀看待，許多旅遊餐飲業者紛紛祭出的「史上最優惠」也算是彌補部分人悶壞的遺憾。這回UDN小編特地整理飯店旗下限定吃到飽優惠，一起來看看吧。

泰國料理品牌「SUKHOTHAI」

台北喜來登大飯店旗下的「SUKHOTHAI」，自2020年首度推出吃到飽獲得一致好評。今年強勢回歸，並加碼升級推出30道精選料理，價格不變、菜色選擇更多元，四人同行每人1,190元起，還再送每人半隻「黃咖哩龍蝦」與兩款招牌甜點「摩摩喳喳及椰絲西谷米球」(總價值1,006元)。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

日本料理品牌「桃山」

台北喜來登大飯店旗下的「桃山」更是首度推出2大吃到飽優惠，其中「鍋物放題」每人1,490元起可選擇涮涮鍋或壽喜燒鍋底，直接無限爽吃美國翼板牛、松阪豬肉等優質肉品好料；另外「握壽司放題」則是每人體驗價1,690元起，推出11款經典握壽司(鮪魚、鮭魚、海鱺、鯛魚、紅魽、青魽、蝦卵、蟹肉等)與4大頂級炙燒握壽司(美國極黑和牛、干貝、星鰻、比目魚緣側)無限點服務，不僅如此還有精選壽司8貫（蔥鮪腹、海膽、鮭魚卵等)限單次點用。使用此專案兩款吃到飽再送每人一份「龍蝦和風蒸」(價值800元)喔。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

粵式美饌暢饗「辰園」

自台北喜來登「辰園」推出「經典粵式美饌暢饗」吃到飽優惠專案，掀起網路熱議與人滿為患的饕客前往享用，現在加碼延長至6月30日，超過30款人氣粵菜吃到飽，不只港式點心、還有主廚私房小菜、風味熱炒、粵式煲仔菜、精燉湯品都能無限享用，六人同行再送「黃金片皮鴨四吃」片鴨捲餅、脆皮鴨腿、醬爆鴨架及鴨絲粥，週一至週四每人1,299元起，假日每人1,580元起。

圖／旅遊美食萊點特別攝
圖／旅遊美食萊點特別攝

Le Café下午茶吃到飽

為了歡慶老爺酒店38週年，旗下「Le Café」咖啡廳特地推出下午茶吃到飽7折起優惠，即日起至6月30日雙人同行享有每週五、六與日下午茶時段1,488元，一人只要744元，值得一提的是，因應政府防疫政策，Le Café咖啡廳營業時間調整，即日起至6月16日， 週一至週四的早、午餐時段照常營業，下午茶、晚餐時段暫不開放自助餐內用，僅提供單點內用及外帶服務；週五至週日各時段正常營業。

圖／老爺大酒店官網
圖／老爺大酒店官網

彩匯自助餐廳

台北美福大飯店即日起至6月30日推出「餐券放大外帶GO」活動，只要先前有購買彩匯自助餐廳餐券的消費者，限定出示「平日自助超值優惠雙人券（面額1,440元起）」，即可兌換價值高達2,300元的飯店旗下品牌的美饌料理，包含「潮粵坊」的招牌香烤櫻桃鴨二吃、榮獲米其林一星的「米香台菜」二人分享餐與經典魷魚螺肉蒜鍋、「晴山日本料理」的炭火燒烤鰻魚飯與「GMT義大利餐廳」使用整隻龍蝦搭配手工製作的義大利寬麵，超狂CP放大優惠，快把握機會喔！

圖／美福大飯店官網
圖／美福大飯店官網

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吃到飽 下午茶 壽司 咖啡廳 龍蝦

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