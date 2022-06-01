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燕麥奶行情正夯！萬波攜手OATSIDE全新上市「燕麥蘭葉那堤」，整瓶門市也買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供
圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供

知名手搖飲「萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop」即日起正式新上市燕麥奶手搖飲了，與新加坡燕麥植物奶品牌OATSIDE合作，推出保證令人驚艷的「燕麥蘭葉那堤」，爽口與低熱量成為手搖飲控的新寵兒！

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供
圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供

萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop近年可說是火力全開，除了展新店外，幾乎月月都推出優惠與新品吸引顧客消費，這回抓準燕麥奶商機，特地嚴選100%頂級澳洲燕麥的新加坡植物奶品牌OATSIDE，再把人氣飲品「蘭葉那堤」結合燕麥奶特製成「燕麥蘭葉那堤」新品，保留原始紅茶香與滑順的燕麥奶口感外，微甜的麥芽香更是讓人一喝再喝。

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供
圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供

即日起燕麥蘭葉那堤已於全台各大門市新上市，若選擇其他鮮奶類飲品，也享有加價15元升級OATSIDE職人燕麥植物奶服務喔，不僅如此，現在還同時販售整瓶，售價165元，把握機會喝起來囉。

另外「大苑子」祭出行動支付優惠囉，即日起至全台大苑子消費並使用APP會員行動支付愛文芒果冰沙​(L)或愛文翡翠Double(L)，隔日即可收到一張「任務驚喜券」有機會獲得超殺優惠喔。

圖／大苑子DaYungs臉書粉專
圖／大苑子DaYungs臉書粉專

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手搖 大苑子 萬波

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