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600克炸雞加地瓜只要220元！頂呱呱1斤雞回歸，還有35元爽喝2杯可樂

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／頂呱呱提供
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知名速食品牌「頂呱呱」一斤雞正式回歸喇！限時5天爽吃600克的原味炸雞，再加上必吃地瓜薯只要220元。不僅如此，現在49元還可以加購德式香腸或呱呱包等副食，或是5折直接加購35元爽喝兩杯可樂！

圖／頂呱呱提供
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頂呱呱是少數在台灣人氣屹立不搖的人氣速食品牌，每每推出優惠促銷都會造成排隊人潮，這回正式回歸人氣優惠「一斤雞」專案，只要即日起至6月5日限時五天不限時段，600公克經典原味炸雞配上人氣地瓜薯只要超狂220元，若是門市購買還可以享有49元加購呱呱包或德式香腸，甚至更狂的是，原價70元的2杯飲料，現在只要35元直接爽喝可樂系列、TKK紅茶或功夫系列（蜜/青/紅/綠茶）飲品，值得一提的是「一斤雞Plus+」每人每次限購2份、加購上限10組喔。現在Foodpanda與Uber Eats外送平台也有販售，快把握優惠時間吃起來！

圖／頂呱呱提供
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另外漢堡王也「重磅海歸」海老堡系列囉，包含Q彈海老堡、雙層Q彈海老堡、Q彈海老牛肉堡與Q彈海老脆雞堡，喜歡海陸漢堡的消費者也千萬別錯過囉。

圖／BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專
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