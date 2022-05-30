屏東縣最美「義成伯の麵店」暫時歇業！ 最快六月中旬回歸 喊話粉絲耐心等候

被譽為「屏東縣最美麵店」的義成伯の麵店，小老闆5月中在粉專發了長文與客人暫時告別，想調整與夥伴、親友的關係，預計最快六月中旬與大家見面，喊話粉絲們耐心等候回歸！

圖／阿里港 義成伯の麵店 粉專

圖／阿里港 義成伯の麵店 粉專

因為媽媽生病、阿公突然離世，第三代小老闆從家人手中接下麵店改造，結合日式建築風格與台式古早味餐點，慢慢走出自己的路的「義成伯の麵店」，其實在去年初，就曾短暫休息2個月，小老闆一邊陪伴家人親友，一邊整理店面，同時也與夥伴間磨合衝突。再出發之後，經營狀況改善了，但內部的問題仍在，也成為第二次休長假的理由。

圖／阿里港 義成伯の麵店 粉專

暫時歇業的消息讓許多粉絲、顧客湧出，為小老闆加油打氣，他也期待這次能讓麵店回到最初的原點，跟夥伴們找回初衷、找到共識，未來要用「最棒的樣子」再跟客人、朋友們見面！

圖／阿里港 義成伯の麵店 粉專

延伸閱讀：

．圓山飯店推「粵式點心吃到飽」！1人999元爽吃55道料理限時快衝

．過癮新組合！ 王品「青花驕x樂事」麻辣鍋洋芋片登場 加碼門市免費換綜合丸