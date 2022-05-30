感謝祭來了！雙北「飯店謝師宴」優惠5選，老師免費吃、早鳥9折，還有0元吃哈根達斯

時序來到了六月，雖然疫情很多學校採取線上修課，不過感謝老師的心不會變，因應老師感謝季的到來，UDN小編特地整理雙北五大飯店謝師宴優惠，快一起來瞧瞧吧！

寒舍艾麗酒店

寒舍艾麗酒店即日起至至8月31日推出「燦耀未來」謝師饗宴專案，旗下La Farfalla義式餐廳的半自助式義式饗宴，午晚餐每位1,280元+10%，最低訂位人數20位，訂位每滿10位贈送1位教師免費用餐。另外還有中式桌席週一至週四每桌10位10,000元+10%，週五至週日每桌12,000元+10%，最低保證桌數3桌，至多4桌訂席，每桌提供紅酒乙瓶與果汁無限暢飲，加碼贈卡拉OK歡唱3小時，凡於6月30日前下訂宴會廳專案，加贈餐前半小時無酒精迎賓雞尾酒會喔。

官網：humblehousehotels.com

圖／寒舍艾麗酒店提供

圖／寒舍艾麗酒店提供

寒舍艾美酒店

寒舍艾美酒店推出「燦爛啟程」謝師宴專案，只要即日起至7月31日，週一至週四每位消費者999元（10%服務費另計）或週五至週日則為每位1,299元（10%服務費另計），可選擇主廚精選中、西式自助餐，只要保證40位起即可使用此專案優惠，除吃到飽外，專案包含席間果汁及軟性飲料無限暢飲、主題氣球桌面佈置和桌巾椅套選擇、舞台一組、投影設備一組與麥克風和音響設備。而用餐人數超過50位（含以上）則享有第51位免費，每增加10人就贈送1位免費，以此類推。夏季假日還會加贈哈根達斯冰淇淋與點心罐。

官網：https://www.lemeridien-taipei.com/

圖／台北寒舍艾美酒店官網

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店同樣推出謝師宴，並區分家宴中餐廳與朋派自助餐。家宴中餐廳即日起至8月31日，每桌十位分為10,000元與12,000元兩種價格（10%服務費另計），於5月31日前還享有早鳥9折優惠，贈送果汁無限暢飲或無酒精雞尾酒PUNCH一缸，滿三桌可再享頂級卡拉OK音響設備；另朋派自助餐，則有平日午餐每位700元、平日晚餐每位800元與假日午餐晚餐每位900元等三種價格方案（10%服務費另計），只要最低20位成人即可成團。滿20人贈第21與第22位等2位招待，以此類推。

官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw/

圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網

台北中山意舍酒店

台北中山意舍酒店旗下「Buttermilk摩登美式餐廳」推出號稱最有創意的謝師宴派對，並推出三種謝師宴方案，最低每人只要780元起（10%服務費另計），直接爽吃美國家鄉料理，像是招牌美國阿嬤秘方炸雞與自助式咖啡、茶及果汁無限暢飲。活動從即日起至8月31日，只要5月31日以前付訂金，可享有一位師長用餐免費優惠，值得一提的是Buttermilk餐廳最多可容納80位賓客，Mud吧最多可容納50位賓客喔。

官網：https://www.amba-hotels.com/

圖／台北中山意舍酒店官網

圖／台北中山意舍酒店官網

圖／台北中山意舍酒店官網

格萊天漾大飯店

格萊天漾大飯店推出即日起8月31日的「感謝有您，2022 謝師宴專案」，只要中式桌席達到30桌或西式Buffet預定40位(含)以上，即可享有中式桌席，每桌10位只要8,000元優惠，果汁可無限暢飲；至於西式自助餐Buffet，每位1,000元，直接吃到飽還附有咖啡和軟性飲料。不僅如此也會提供音源線1條，無線麥克風2支，投影機(含螢幕)1組等設備，消費總金額每1000元還可以有1小時免費停車，以此類推。最後，現在此專案加購Cold Stone 酷聖石冰淇淋(隨機出品)，每位每杯優惠價只要55元。

官網：https://www.g-skyview.com/

圖／格萊天漾大飯店官網

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