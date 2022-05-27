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加大杯紅茶省10元！ 韓國爆厚吐司「Isaac Toast」 4款新口味登場 大口咬下「MVP三重奏」太罪惡

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／Isaac提供
圖／Isaac提供

韓國超人氣爆厚款吐司「Isaac」每季都會推出創意新品，5/28起開賣最新主打「韓式料理系列」4款全新吐司，立刻享受濃濃的韓式早餐風情。為慶祝新品登場，5/28到6/10點購任一新品搭配大杯紅茶，即享10元折價優惠(原價30元)，因疫情無法遠行，想念韓國當地美味的朋友快來懷念這滋味。

來自韓國超人氣奶油吐司Isaac，自2016年引進台灣至今，已在台北、台中、台南共有9家門市，秉持同步享用韓國的六大熱銷商品外，也研製推出台灣在地食材商品，店內共17種產品，分為經典與MVP系列，MVP系列多了高麗菜絲及精選韓國酸黃瓜，酸甜解膩，讓整體三明治更豐富均衡，是必吃的早餐選擇之一。

MVP-ISAAC三重奏(左上)、MVP-泡菜豬五花(右上)' MVP-仁川香脆花枝(左下)、MVP-東嫩雞(右下)。圖／Isaac提供
MVP-ISAAC三重奏(左上)、MVP-泡菜豬五花(右上)' MVP-仁川香脆花枝(左下)、MVP-東嫩雞(右下)。圖／Isaac提供

最新同步韓國的美味包含「MVP-ISAAC三重奏」以乾煎培根、德式香腸與韓式辣雞排層層堆疊，展現超罪惡的三重口感；「MVP-泡菜豬五花」焦香肥嫩的豬五花搭配酸辣開胃泡菜，再佐以起司片、高麗菜絲、香濃BBQ醬汁，每口都爆餡夠味。

「MVP-仁川香脆花枝」嚴選新鮮的花枝，將鮮味海鮮漿鑲入油條中，外酥內軟是大人小孩都愛吃的點心；「MVP-安東嫩雞」是安東燉雞變奏版，嚴選厚實的嫩雞胸配上金黃嫩蛋，疊上酸黃瓜佐以蒜甜醬與蜂蜜芥末醬，酸甜又富有蛋白質，是健身者的美味天堂。

圖／Isaac提供
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