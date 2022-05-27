圓山飯店推「粵式點心吃到飽」！1人999元爽吃55道料理限時快衝

台灣本土疫情升溫重創了旅遊與餐飲業者，近日經濟部則拍板推出餐飲行銷補助方案，希望能幫助業者度過難關。而不少業者也紛紛推出超狂優惠吸引顧客消費，這回圓山大飯店旗下金龍餐廳推出「午餐任你選999點心吃到飽」方案，活動只到五月底，快把握時間吃一波。

圓山大飯店歷史悠久，尤其旗下金龍餐廳非常氣派，有噴水池還有金龍盤旋，從餐廳往外看，可以欣賞基隆河畔的美景，高聳的101大樓與美倫夢幻的摩天輪等，絕對是圓山大飯店的餐廳精神門面。該餐廳主打廣東料理、粵式料理與港式飲茶，甚至也曾場辦御廚國宴等活動。

圖／圓山大飯店臉書粉專

而這回圓山飯店推出「粵式點心吃到飽」，即日起至5月31日的中午時段，1人只要999元直接爽吃55道料理，包含經典燒臘、港粵式點心、廣東湯品料理與各式熱菜，保證吃得到叉燒、燒鴨、油雞、廣東炒飯與像是鳳城鹹水餃、臘味蘿蔔糕、明蝦干燒賣、干貝花枝餃、Q彈奶皇捲等點心。另外圓山牛排館，也將在6月1日至6月10日接龍推出週間午餐「主廚精選無骨牛小排套餐」，一客1380元（10%服務費另計），還可以吃到沙拉吧、湯品與點心飲料等。

圖／圓山大飯店臉書粉專

圖／圓山大飯店臉書粉專

不過圓山大飯店的優惠可不僅如此，6月1日至6月30日推出金龍餐廳與圓苑餐廳「美食優惠1+2雙饗配」優惠，只要於圓苑餐廳午、晚餐時段點用纖筍系列料理乙份，即可享199元（10%服務費另計）的優惠價加點指定江浙點心二道；而金龍餐廳午、晚餐時段點用蜑家菜系列料理，即可享199元（10%服務費另計）的優惠價加點指定港式點心二道，喜歡圓山大飯店的消費者快撥起電話訂位吧！

官網：https://www.grand-hotel.org/TW/official/main.aspx?gh=TP

電話：(02)2886-8888

圖／圓山大飯店臉書粉專

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