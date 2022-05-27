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過癮新組合！ 王品「青花驕x樂事」麻辣鍋洋芋片登場 加碼門市免費換綜合丸

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／青花驕提供
圖／青花驕提供

王品青花驕又出新招，香、麻、辣過癮新組合來了！　這次與樂事聯名樂事將招牌必吃的「青花椒麻辣鍋」及「青麻椒肥牛鍋」放入洋芋片當中，每一口都讓人直呼過癮、停不下嘴，此外，只要購買青花驕任一限定口味洋芋片，就可以到門市免費兌換價值238元的「青花驕特色綜合丸」乙份。

青花驕鍋物堅持使用「椒中魁首—重慶江津九葉青花椒」，採收後以真空-17度低溫冷凍包裝，完整保留其獨特清新香氣及辛麻風味，為了讓洋芋片保有青花椒獨特的「鮮麻椒香」，多次測試調整後，才將「青花椒麻辣鍋」的勁辣香麻，以及「青麻椒肥牛鍋」的椒麻香，完美複製到每一片洋芋片上，是追劇、露營的必備組合，吃完洋芋片包裝別急著丟，再用獨家免費兌換券到青花驕大啖麻辣鍋！

圖／青花驕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／青花驕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂事波樂青花椒麻辣鍋口味及樂事青麻椒肥牛鍋口味洋芋片，自6/1起，全台7-ELEVEN開始販售，7/8後，全聯、家樂福、大潤發、愛買、MOMO、Yahoo、PChome、蝦皮、東森等上架販售。此外，6/1至11/30期間，至青花驕全台門市消費，持聯名洋芋片購買發票或包裝照片，並加入青花驕官方LINE領取優惠券，即免費招待「青花驕特色綜合丸」乙份。

圖左「樂事波樂青花椒麻辣鍋口味」圖右「樂事青麻椒肥牛鍋口味」。圖／青花驕提供
圖左「樂事波樂青花椒麻辣鍋口味」圖右「樂事青麻椒肥牛鍋口味」。圖／青花驕提供

青花驕特色綜合丸。圖／青花驕提供
青花驕特色綜合丸。圖／青花驕提供

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青花驕 麻辣鍋 露營 王品 大潤發

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