過癮新組合！ 王品「青花驕x樂事」麻辣鍋洋芋片登場 加碼門市免費換綜合丸

喜愛香滷小吃的朋友快看！ 由文青車輪餅品牌青畑九號豆製所老闆所創的「麻十七川滷專売所」即日起至6/30快閃新竹遠東巨城，讓您省荷包，只花10元就能吃到香麻鮑魚小麵，快來試試端午不吃粽子，改吃鮑魚吧！

2022-05-26 13:44