這款湯頭超好喝！「牛肉麵冷凍包」開箱評價，湯濃多層次、牛腱肉大塊不乾柴

隨著時代的改變，越來越多人會去買冷凍調理包或是即食加熱包來簡單快速完成一餐。而口味、美味的程度要求越來越高、越來越挑嘴，不是好吃的不一定會買！

今天要跟大家分享，牛肉麵宅配推薦～冷凍包也好吃的牛肉麵組合－「牛肉麵冷凍包」，打破你對冷凍包很普通或是覺得口味一般的印象～！「混董創食」牛肉麵就是這次讓我品嚐很有印象的冷凍牛肉麵，來看看他到底是何方神聖。

不知道大家平常什麼樣的情況會食用冷凍包呢？

我自己平常有時候很懶得自己煮，因為光是洗菜、煮米飯等等的，弄完我都快要餓到不行了，更何況我還是下課以後已經很累沒有動力了～

這時候冷凍包就是我的好夥伴～可以吃到原汁原味跟外面一樣的食物，比如有些鍋類、湯類都會做成冷凍包，讓上班族之類的不用到店也可以品嚐到。

而今天會品嚐到混董創食，也是因為發覺混董創食出發點很簡單，卻也讓人覺得最溫暖～他們尋找台灣當中好的食材去製作，目的是要讓大家吃的美味的同時又要吃的安心，所以就讓我們來看看今天我對於有與眾多5星飯店美食一同獲選2021亞太年度十大伴手禮－金獎的混董創食的評價是如何吧！

今日開箱體驗組合：牛肉麵嚐鮮4口味組

原汁牛筋麵、原汁牛肉麵、紅燒牛筋麵、紅燒花腱麵各一入。

混董創食牛肉麵嚐鮮4口味組

收到的時候發現好大一箱呀～裡面有用保麗龍箱好好的保冷喔～

Liz來示範如何快速的完成混董創食的冷凍牛肉麵包：首先拿出今天要品嚐的牛肉麵冷凍包～記得要事先解凍喔！

先來煮麵條，我用電磁爐使用煮水模式大概煮七分鐘左右。

乾淨的鍋子，倒入冷凍牛肉麵調理包的牛肉湯，加熱大約5分鐘。

然後倒入剛剛煮好的麵條就可以享用了，是不是超級快超級方便～來看看我實際品嚐的實體牛肉麵本人吧！

混董創食 原汁牛筋麵

原筋口味實體本人

這次品嚐的第一款牛肉麵，他們每款牛肉麵的牛肉量可是用 4.4盎司牛肉唷！牛隻可是天然牧草飼養澳洲牛，原汁的口味我超喜歡！

原汁牛筋口味的牛肉吃起來會比較Q彈一些，肉不會柴，反而意外的有點嫩嫩的，入口很順。這份牛肉麵冷凍包大約有7塊牛肉，個人覺得還蠻多的喔！

冷凍的麵條我覺得吃起來好像更Q的感覺，所以我自己吃完是覺得冷凍麵條很加分喔！

湯頭喝起來鮮美鮮甜，混董創食可是用苦心熬出來的呀！這麼鮮美的味道並不是因為加了味精喔！這是混董創食歷經了10小時使用了蔬果慢慢燉煮的湯頭，也難怪如此順口且帶鮮甜感，可是卻不會讓人覺得膩口喔！

混董創食 原汁牛腱牛肉麵

四款牛肉麵裡面，牛肉最大塊的一碗！

一碗裡面大約有四到五片的牛腱。

牛腱大小快要跟一個女生的拳頭一樣大，厚薄度剛好，不會太厚也不會太薄。牛腱的優點就是雖然是瘦肉部位，可是這碗的牛腱吃起來不會有那種乾柴感，不會難咬。

麵條就不用多介紹了，四款牛肉麵都是一樣的冷凍麵條唷！

一同搭配著原汁口味的牛肉湯，吃著Q彈爽口的麵，還有大片的牛腱，只能說真的滿足。

混董創食 紅燒牛筋麵

喜歡吃點小辣的人一定要點這塊呀～我覺得紅燒的湯底帶點微辣感，會讓味道整體更加豐富！

因為口味上帶點小辣的感覺，所以這次我們除了青江菜，當然一定要加上蔥花的呀~自由的變化，會讓牛肉麵更豐富喔，而且也不會花到我太多時間。

與原汁牛筋牛肉麵不同之處就是湯頭。原汁的版本，牛肉吃起來比較香甜；而紅燒吃起來比較Q彈有勁。

麵條上時不時可以看到辣椒的蹤跡～湯頭裡有不少小小的辣椒皮，增添香氣。

而湯頭比起原味的更多了點層次，辣口好喝！愛吃一點辣的你比較適合吃紅燒。

混董創食 紅燒花腱麵

本日最美牛肉麵就是他了吧！光看照片都可以回味起那個花腱的部位。

仔細一看，花腱的肉的數量給的還真不少喔，大約有八塊這麼多，內心覺得真的有值得了呀！

每塊肉的紋路都很好看，肉中帶著油花，花腱的口感屬於肉較厚實但內帶嫩的感受，不會因為他比較厚所以難咬！且肉吸了不少湯汁的精華，吃起來更香。

湯頭就不用說啦，紅燒口味的帶點香辣感，牛肉湯的鮮甜之中帶點香辣，難怪我吃的好香呀！

我的心得：

整體而言，混董創食的牛肉麵冷凍包真的會有那種像現煮的一樣的感覺，我覺得味道上真的跟直接去牛肉麵店吃的感覺很類似~而且湯頭我很愛，剛好我也只能吃小辣而已，紅燒那樣小辣的湯頭讓我很滿意，也吃的很香。

現在忙碌的上班族，剛下課的大學生就很適合買這種冷凍調理包，單身族群的人也很適合~畢竟單身有時候下班很累，還要自己煮一頓熱騰騰的飯，真的非常累呀，用這樣子大約11分鐘的時間就快速地完成一餐，這點我真心覺得很棒，推薦給外食族為主、單身的你、上班族的你唷！

混董創食

混董創食官網：https://huandongs.com/hqiK6/avec

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混董創食粉絲團：https://www.facebook.com/HundongFood

文章來源：一起去巴黎avec Liz. FB：一起去巴黎 avec Liz

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