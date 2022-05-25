台中北屯第1間！壽司郎「北屯松竹店」即將開幕

中台灣的民眾想要吃「壽司郎」更方便了！來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，即將進軍台中市北屯區，開設「台中北屯松竹店」，也將成為壽司郎在台中的第4間門市。

創業自1984年的壽司郎，業績已經連續多年蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「日本第一迴轉壽司」，在日本已有超過640間門市。壽司郎自2018年正式登台，目前在雙北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄等地均有據點，合計達28間門市。即將開幕的「台中北屯松竹店」，將是台中第4間、北屯第1間壽司郎，地點位於中捷舊社站對面，目前已經在徵才網站釋出求才資訊，推測7月下旬後可望開始營業。

除了壽司郎布局台中外，同樣來自日本的「藏壽司」也規劃進駐台中大遠百，開設在台中的第9間門市。對於喜愛日式迴轉壽司的民眾而言，都將可以擁有更多的選擇性，更可期待正式開幕後所提供的慶祝優惠。