限時7天！ 蕃茄村邀你「玩漢堡」 挑戰成品夠搞怪 抽一個月免費早餐券

這次竟然可以玩食物？饗應5/28國際漢堡日，早午餐店「蕃茄村」邀大家一起搞怪漢堡，活動自5/25到5/31止，只要成品夠怪夠吸睛，有機會拿到1個月免費的早餐券，限時一個禮拜，想大玩漢堡的粉絲們可別錯過機會！

圖／蕃茄村提供

之前推出800英呎降落漢堡、粉紅花枝可頌堡的連鎖早午餐店「蕃茄村」，今年國際漢堡日也沒缺席！進一步邀大家一起來「玩漢堡」，只要到指定的門市點任何一款漢堡，可以加購牛肉、豬排、卡拉雞、雞塊、蛋、薯餅及起司等食材，由你發揮創意、搭配組合，DIY出擁有自己風格的特色漢堡，完成後可別急著吃，與漢堡合照後透過活動QR CODE上傳，就能試手氣抽1個月免費的早餐券！不管是想以疊疊樂高度取勝，還是想走詭異風，只要夠有話題性，都歡迎大家來挑戰！

圖／蕃茄村粉專

最近疫情打亂日常生活、心情好鬱悶，蕃茄村想藉由這次活動，希望大家從早餐開始，讓「吃」這件事變得更活潑，也找回一些生活樂趣。

圖／蕃茄村提供

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