一週吃3次！鐵粉開箱「鼎泰豐禮盒」　意外發現隱藏版菜單的行銷秘密？

文/徐暘甯

曾入選2021《臺北臺中米其林指南》的必比登推介名單、被《紐約時報》評選為「世界十大美食餐廳」的台灣之光——鼎泰豐，不僅擄獲台灣人的胃，更是外國旅客來台必吃的口袋名單。雖然不能將店內的經典菜色通通帶回家，但是，鼎泰豐也推出許多周邊產品，讓旅客們能夠輕鬆採買伴手禮！

image source：YT／看一下十元 Hime

穩坐口碑排行冠軍！鼎泰豐禮盒系列 讓你把美味帶回家

以黃金18摺小籠包享譽國際、收服眾多老饕味蕾的鼎泰豐，穩居《網路溫度計》中式連鎖聲量排行冠軍寶座。除了店內精緻、出色的餐點一再吸引饕客們回訪之外，近年來也推出許多周邊伴手禮，像是曲奇餅乾、干貝XO醬禮盒、紅油抄手禮盒等等，不但讓你可以在家吃到同等美味，拿來送禮也很適合。

▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行（ 2022/02/22~2022/05/22)

樂天女孩「十元」開箱鼎泰豐禮盒 意外發現這些品項菜單通通找不到

職棒啦啦隊樂天女孩成員「十元」陳詩媛，也曾在個人YouTube頻道「看一下十元 Hime」開箱鼎泰豐的鳳梨酥、曲奇餅乾以及白菜豬肉水餃禮盒。她在影片中表示，水餃雖然沒特別讓人驚艷，但口味是好吃、有水準的，而且一口咬下還會噴出肉汁，就像招牌小籠包一樣；鳳梨酥則是甜度適中、外殼酥脆，一打開包裝就能聞到濃濃奶油香；最後一樣「經典曲奇」禮盒也獲得不錯好評，以山海畫設計的禮盒包裝相當精緻，給人一種溫馨感，曲奇餅乾則是口感外層酥鬆、中間脆口，並充滿馥郁奶油香氣，讓人一口接一口停不下來。

image source：YT／看一下十元 Hime

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令人意外的是，這幾樣產品其實都沒有在鼎泰豐餐廳內販售，菜單上是找不到的。而且鼎泰豐門市只有蒸餃、沒有水餃，另外，蒸餃也沒有白菜口味，不知道這是不是另一種市場區隔的行銷策略呢？

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