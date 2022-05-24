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和牛自煮上桌！ 和牛研究室推即食料理包 變身管理美食家

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圖：和牛研究室／提供
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法式牛肉澄清湯。　圖：和牛研究室／提供
法式牛肉澄清湯。　圖：和牛研究室／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】《和牛研究室 Wagyu Lab》是亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店，由專營日本食材進口的苗林行創立，獨家提供日本近江牛中最優質、素有「和牛女王」美名、由千成亭的牧場所飼養的「未經產」母牛。

考量居家自煮需求持續上升，《和牛研究室 Wagyu Lab》鎖定製作程序繁複費時、平常在家比較不方便烹調的料理，推出冷凍即食和牛料理包，讓消費者在家也能打造質感餐桌，輕鬆端出不簡單的料理。

▲和牛日式燴飯醬。　圖：和牛研究室／提供
▲和牛日式燴飯醬。　圖：和牛研究室／提供

六款即食和牛料理為：法式澄清湯、馬告風味牛白湯、匈牙利蔬菜牛肉湯、紅酒燉近江牛、和牛瑪莎拉咖哩，以及和牛日式燴飯醬。無論是一人輕鬆吃、二人甜蜜晚餐，或小家庭溫馨享用都合適，只需簡單加熱即可享用，除此之外，主廚也推薦多種創意吃法，讓料理包有不同變化。

滿足各種需求 一人輕鬆吃、兩人世界、小家庭聚餐都合適

一個人的晚餐，有時受限份量較難準備料理，「和牛日式燴飯醬」，概念源自日本常見的洋食林蓋飯（Hayashi Rice），以和牛肉、蔬菜、奶油、紅酒烹調而成，濃郁醬汁與軟嫩入味的牛肉，簡單覆熱搭配白飯就能享用。晚餐不想吃太多？「匈牙利蔬菜牛肉湯」以法式澄清湯為底，加入和牛肉、番茄、洋蔥、馬鈴薯等蔬菜熬煮，再添加胡椒、匈牙利紅椒粉，口味微辣適合搭配麵包一同品嚐，推薦給想輕鬆吃、少一些負擔的朋友。

▲紅酒燉近江牛。　圖：和牛研究室／提供
▲紅酒燉近江牛。　圖：和牛研究室／提供

「法式牛肉澄清湯」是一道作法繁複的法式經典湯品，以近江和牛及牛骨進行長時間熬煮，再去除雜質淨化，製成澄澈剔透的琥珀褐色湯品，看似樸實無華，實則飽含牛肉與牛骨鮮味，湯頭醇厚富含膠質，可以做為暖胃的湯品。主餐「紅酒燉近江牛」，以適合燉煮的和牛腿肉搭配蔬菜烹煮，紅酒酸味較明顯，是成熟大人的風味，最後挑一款喜歡的葡萄酒佐餐，一起度過浪漫法式晚餐。

▲覆熱即可食用的料理包，發揮創意與巧思也能發展出多種變化吃法。　圖：和牛研究室／提供
▲覆熱即可食用的料理包，發揮創意與巧思也能發展出多種變化吃法。　圖：和牛研究室／提供

「和牛瑪莎拉咖哩」主廚挑選口感軟嫩的和牛肩頸肉，加入濃郁肉桂、小茴香增添辛香氣息，再添加椰奶讓咖哩更滑順，偏甜的口感搭配白飯就是美味的一餐，是名符其實的白飯殺手。

「馬告風味牛白湯」湯頭以和牛邊角肉熬煮，有別於常見的濃郁牛骨白湯，主廚特別加入新鮮的馬告、柑橘及柳橙，為湯頭添加清爽辛香的風味，非常適合做為火鍋湯底享用。

料理包不單調 發掘多種變化吃法

覆熱即可食用的料理包，只要發揮創意與巧思，也能發展出多種變化吃法，主廚推薦「蕈菇和牛燉飯」，將切碎的洋蔥與蕈菇炒香後，放入義大利米拌炒，加入白酒煮至揮發後分次加入「法式牛肉澄清湯」，煮至米粒熟化，加入鮮奶油、起司粉再待乳化後收汁即可，另以鍋子將骰子牛煎至喜好熟度，一起擺盤即完成。

喜歡吃蔬菜的朋友，也可嘗試「炭烤蔬菜佐燴飯醬汁」，將喜歡的蔬菜與橄欖油、鹽巴、胡椒充分拌勻，放入烤箱以180度高溫烤約20分鐘，等待的過程中將「和牛日式燴飯醬」料理包解凍加熱，以蔬菜沾取一起食用，健康又美味。

即日起，六款冷凍即食和牛料理包於《和牛研究室 Wagyu Lab》販售，每份300元起（一人份），現場也提供近江牛各部位肉品、半生麵及調味醬料，搭配料理讓美味更升級。

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