食物碳足跡知多少？ 從一個漢堡學會低碳飲食原則

蔬食是對環境更友善的飲食方式。 圖：Unsplash／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據統計，全球有三分之一的溫室氣體排放，來自於食物系統，顯示飲食成了左右氣候變遷的一大關鍵。為加速減少碳排放，臺東縣環保局輔導16家在地餐飲業者加入綠色餐廳，呼籲民眾順應時節購買在地的低碳好食材，適量採買不浪費，並且認購碳足跡商品，從日常的食物選擇做起，拒絕高碳排食材，減少食物里程，就能有效對抗極端氣候，打造友善環境的永續餐桌。

飲食中潛藏的碳足跡

為什麼改變飲食習慣就能幫助減碳呢？以一份牛肉堡為例，碳足跡必須從食材製造、運送、加工製成等過程進行計算，最終可得出一份牛肉堡的碳足跡約為3.6~6.1公斤。

其中，漢堡排正是增加碳足跡的元兇，光是生產1公斤的牛肉，代價就高達60公斤的溫室氣體。與1公斤豌豆相比，豌豆僅會產生1 公斤的碳排放，由此可見，少肉食是相對更環保的飲食方式。

認識食物里程與碳足跡

除了食物的「碳足跡」，「食物里程」也是橫量飲食是否符合低碳的重要指標。讓我們來了解兩者的定義吧！

食物里程：指的是從農、漁、畜牧業之生產地到消費者購買地所運送的距離。里程越高，表示食物經過漫長的運送過程，一路上交通所消耗的汽油，和隨之產生的二氧化碳，會增加對環境的衝擊。

碳足跡：指的是一項活動或產品的生命週期中，直接與間接產生的溫室氣體排放量。包含一個產品或活動的原物料開採與製造、組裝、運輸，到使用及廢棄處理或回收時所產生的溫室氣體都必須計算在內。

綠色飲食準則

選購「在地、當令、少包裝」的食材，並落實「多蔬食、少肉食、減少食物浪費」的飲食習慣，就能幫助地球減碳降溫。另外，在選購食品時，可先看產品包裝，是否有「碳足跡標籤」，標籤上顯示產品生命週期中的所有碳排放，也代表廠商對減碳的具體承諾，選購此類產品就能有效減少碳排放的產生。

▲碳足跡標籤標示。 圖：產品碳足跡資訊網／來源

減緩氣候變遷人人有責，透過環保行動的落實，再搭配低碳飲食法則，即可減少過多的碳排放！從今往後，讓我們一起用更環保、永續的飲食方式，邁向綠色永續未來，讓我們的下一代能夠繼續擁有一個美麗、乾淨的地球。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野