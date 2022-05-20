不敵疫情！ 高雄人氣港點「聯盈發」鳳山店熄燈 網哀：只能跑總店了
疫情持續衝擊各大行業，台南知名港式點心店「聯盈發」宣告「高雄鳳山店」即日起熄燈，以平價美食深受小資族喜愛的聯盈發港式點心，4年前風光插旗高雄，如今黯然歇業，令不少愛好者感到惋惜！
聯盈發港式點心16日在臉書粉專PO文指出，「疫情來襲造成更各大行業的衝擊，當然我們也不例外，很抱歉我們沒有陪伴著大家一起撐過，也很感謝那支持與愛護我的顧客朋友們！或許，我們會在某一天某一日再相見，聯盈發港式點心鳳山店，即日起將『永久歇業』」。
店家表示，南部的朋友想嘗到聯盈發美味的港點，「就要再跑遠一點，回到台南永康了。至於想訂購聯盈發冷凍點心的朋友們可到官方網站訂購」，傳出歇業後，網友哀嚎一片，「可惜了！鳳山港點最愛店」、「很可惜耶！東西好吃又平價，老闆能不能留下來呢？」、「現在只能跑總店了～好遠呀！」。
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