歡慶春水堂39歲生日！拍照打卡「抽千元珍奶禮盒」，新品防疫餐盒必吃

老字號複合手搖飲餐廳「春水堂」即將於5月20日迎接39歲生日囉！只要於網路指定活動上傳春水堂照片，就有機會抽中價值上千元的「春水大禮包」，不僅如此，生日慶當日用餐或外帶滿520元還可優惠加購限定明信片，快一起與春水堂歡慶生日囉！

圖／春水堂提供

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春水堂每年5月20日生日，都會舉辦民眾互動活動與優惠回饋，現在只要即日起至5月31日參加「約好老地方見」網路活動，至全台任一門市拍照任一與春水堂有關的建築、裝潢、美食與飲料等，並上傳照片寫下喜愛春水堂的原因，就有機會抽中限量50份的春水大禮包，包含春水堂珍珠奶茶兌換券、春水堂野餐墊、紙膠帶與沏茶小卡（書籤）組合，另外自5月20日起再加碼抽春水堂與青鳥旅行聯名的「春水堂珍珠奶茶蛋捲」，獎品總價值超過千元快衝。

圖／春水堂提供

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另外春水堂因應疫情已把防疫餐盒常態化，成為正式販售的品項並命名為「春水餐盒」，不僅5月重新換上新包裝，現在自5月21日起更要推出「沙茶豬肉餐盒」新口味囉，嚴選台灣在地豬肉搭配獨家調製的濃郁沙茶醬料，佐以新鮮蔥段與些許辣椒增添鍋氣，過癮又下飯，其他熱銷款還有蒜泥白肉餐盒、黃金香酥雞餐盒與私房肉排餐盒等，系列餐盒均附贈「頂級烏瓦紅茶凍飲」或「翡翠綠茶凍飲」二擇一，價格因應地區有所調整，大約落在158元至208元不等。最新優惠與更多售價資訊，請上臉書粉專查詢。

圖／春水堂提供

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