快訊

新北「7行政區」高中以下學校停課 下周起改線上學習

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶春水堂39歲生日！拍照打卡「抽千元珍奶禮盒」，新品防疫餐盒必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

老字號複合手搖飲餐廳「春水堂」即將於5月20日迎接39歲生日囉！只要於網路指定活動上傳春水堂照片，就有機會抽中價值上千元的「春水大禮包」，不僅如此，生日慶當日用餐或外帶滿520元還可優惠加購限定明信片，快一起與春水堂歡慶生日囉！

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

春水堂每年5月20日生日，都會舉辦民眾互動活動與優惠回饋，現在只要即日起至5月31日參加「約好老地方見」網路活動，至全台任一門市拍照任一與春水堂有關的建築、裝潢、美食與飲料等，並上傳照片寫下喜愛春水堂的原因，就有機會抽中限量50份的春水大禮包，包含春水堂珍珠奶茶兌換券、春水堂野餐墊、紙膠帶與沏茶小卡（書籤）組合，另外自5月20日起再加碼抽春水堂與青鳥旅行聯名的「春水堂珍珠奶茶蛋捲」，獎品總價值超過千元快衝。

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

另外春水堂因應疫情已把防疫餐盒常態化，成為正式販售的品項並命名為「春水餐盒」，不僅5月重新換上新包裝，現在自5月21日起更要推出「沙茶豬肉餐盒」新口味囉，嚴選台灣在地豬肉搭配獨家調製的濃郁沙茶醬料，佐以新鮮蔥段與些許辣椒增添鍋氣，過癮又下飯，其他熱銷款還有蒜泥白肉餐盒、黃金香酥雞餐盒與私房肉排餐盒等，系列餐盒均附贈「頂級烏瓦紅茶凍飲」或「翡翠綠茶凍飲」二擇一，價格因應地區有所調整，大約落在158元至208元不等。最新優惠與更多售價資訊，請上臉書粉專查詢。

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

延伸閱讀：

肯德基宣布「不賣蛋撻」了！ 官方聲明正式與蛋撻劃分界線

快囤一波！ 520「咖啡小確幸」 小七CITY CAFE買2送1、全家特濃拿鐵買1送1、萊爾富大美式買30送25

奶茶 野餐 手搖 綠茶

相關新聞

連續12天加菜！ 錢都「520感恩週」 單點回饋「全品項買一送一」大優惠

為感謝疫情嚴峻的時期喜愛錢都日式涮涮鍋並一路相挺的顧客，在「520感恩週」錢都餐飲集團特別推出回饋「單點1+1大優惠」計畫，5月底前連續舉辦12天，開鍋即享「單點全品項買一送一」優惠，一份金額，雙倍享

歡慶春水堂39歲生日！拍照打卡「抽千元珍奶禮盒」，新品防疫餐盒必吃

老字號複合手搖飲餐廳「春水堂」即將於5月20日迎接39歲生日囉！只要於網路指定活動上傳春水堂照片，就有機會抽中價值上千元的「春水大禮包」，不僅如此，生日慶當日用餐或外帶滿520元還可優惠加購限定明信片，快一起與春水堂歡慶生日囉！

整理包／520告白日「4大超商限時優惠」一次看　咖啡、飲品、巧克力甜在心

每年5月20日因為諧音「我愛你」，被譽為是告白日、小情人節，4大超商紛紛祭出限時優惠，包括咖啡、餅乾、巧克力、霜淇淋等都...

2022世界麵包冠軍在宜蘭！「總統限定款」限量開賣，還有No.1可頌系列必吃

世界麵包冠軍在宜蘭！甫奪下2022年法國路易樂斯福世界盃麵包冠軍的「穀王烘焙坊」要正式開賣總統限定款禮盒與推出3款冠軍麵包囉，其中禮盒更是超級限量只有30盒，想嚐鮮冠軍的消費者千萬不要錯過！

亞尼克「芒果荔枝生乳捲」登場！人氣必吃9口味限時集體回歸

以生乳捲為主力的「亞尼克」，為慶祝生乳捲推出9週年，今夏以芒果、荔枝結合，推出「芒果荔枝生乳捲」，同時更將其他8款人氣口...

肯德基宣布「不賣蛋撻」了！ 官方聲明正式與蛋撻劃分界線

台灣肯德基KFC主力產品除了各式炸雞之外，美味蛋撻也廣受消費者喜愛，稍早官方臉書發布重大聲明，肯德基正式宣布與蛋撻劃分界線，不賣蛋撻了，還說「5.23答案揭曉」，對網友來說無疑是多家麥當勞門市公告「薯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。