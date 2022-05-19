2022世界麵包冠軍在宜蘭！「總統限定款」限量開賣，還有No.1可頌系列必吃

世界麵包冠軍在宜蘭！甫奪下2022年法國路易樂斯福世界盃麵包冠軍的「穀王烘焙坊」要正式開賣總統限定款禮盒與推出3款冠軍麵包囉，其中禮盒更是超級限量只有30盒，想嚐鮮冠軍的消費者千萬不要錯過！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

於2013年才宜蘭創立的「穀王烘焙坊」，至今創立不到十年在宜蘭就有多家直營門市，還有網購平台提供各種產品宅配服務，建立起在地的好口碑，現在更上層樓，奪得2022年法國路易樂斯福世界盃麵包大賽團體組的「世界冠軍」，成為名副其實的冠軍麵包，更是台灣之光。

圖／蘭田穀王The King Bakery臉書粉專

技術總監李忠威與團隊奪冠回鄉後更受到蔡英文總統的表揚，並回饋製「冠軍禮讚」禮盒獻給總統，現在也正式要在5月20日上午9點在官網首波開賣，只有超限量的30盒，禮盒包含6顆蝴蝶「柑橘布里歐」及3顆「草莓玫瑰布里歐」，布里歐嚴選法國T55與T45頂級麵粉，搭配天然奶油與甜菜根製作，不僅如此，還手工塑形蝴蝶與玫瑰造型並填入內陷，打造出宜蘭在地風味的酸甜口感。值得一提的是，成功訂購的民眾將於一週後於指定門市取貨，不提供現場販售及宅配服務喔。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

另外，即日起也正式販售比賽所創新的冠軍麵包囉，包含有滿滿奶油與小麥香氣的「彎月可頌」與苦甜口感的「巧克力可頌」，而柑橘巧克力可頌則是把內餡巧克力與柑橘醬完美結合，一共有三款麵包於每日下午兩點三十分起限量供應，只限於頭城、礁溪、文化與民權等4家門市。不要猶豫了，冠軍麵包一定要吃吃看！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

穀王烘焙坊

電話：03-9572200 （民權門市）

營業時間：周日至周四：9：00-22：00；週五至周六：9：00-22：30

地址：宜蘭縣羅東鎮中興路1號(羅東夜市附近)

臉書：https://www.facebook.com/thekingbakery

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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