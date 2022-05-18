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肯德基宣布「不賣蛋撻」了！ 官方聲明正式與蛋撻劃分界線
台灣肯德基KFC主力產品除了各式炸雞之外，美味蛋撻也廣受消費者喜愛，稍早官方臉書發布重大聲明，肯德基正式宣布與蛋撻劃分界線，不賣蛋撻了，還說「5.23答案揭曉」，對網友來說無疑是多家麥當勞門市公告「薯條缺貨」後的再一大震撼彈！
KFC臉書小編貼文以逗趣口吻寫著，「咦~那個誰誰誰，不准再說我們是蛋撻店啦，這一次，肯德基不賣蛋撻，我們將與蛋撻劃分界線」，貼文一曝光後，立刻引起網友熱議，「完蛋了，那我要去哪裡買蛋撻」、「少在那邊，我們是不會相信的」、「麥當勞不賣薯條，肯德基不賣蛋撻」、「沒賣蛋撻，就不是肯德基了」。
甚至網友紛紛留言猜測，「要開蛋塔專賣店了嗎？像拿坡里開炸雞店一樣」、「是不是直接開蛋撻專賣櫃檯？不用再跟買炸雞漢堡的一起排隊」、「櫃台這次分兩邊，一邊專門賣蛋撻」。
眼尖的朋友在貼文中看見似乎預留一伏筆「透露5月23日將會揭曉答案」，據了解，肯德基因被網友認為是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，因此將於5月23日舉辦記者會，公佈年度新政策。估計本次「不賣蛋撻」的宣言，乃是記者會前引發討論的前導性宣傳，實際狀況，仍待官方正式對外公佈。
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