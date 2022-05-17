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崩潰！麥當勞「薯條缺貨」 今起陸續暫停供應
繼日前薯餅缺貨後，連鎖速食「麥當勞」近期又傳出「薯條缺貨」的訊息，引起許多外食族擔憂。對此，麥當勞官方表示，因全球航運不穩，薯條到貨不及，估計5月20日起陸續恢復正常供應。
受到全球航運不穩定，全球餐飲業不時傳出因品項短缺而暫時供應的消息。有民眾發現，麥當勞今日有部份門市已經暫停供應薯條。麥當勞表示，自今日開始，已經有幾間門市的薯條開始缺貨，主要是因全球航運不穩，薯條到貨不及，麥當勞各餐廳於庫存售罄後，將暫時停止供應薯條。麥當勞也指出，目前正積極調度中，預計5月20日起陸續恢復正常供應。造成不便，敬請見諒。
針對喜愛薯條的民眾，麥當勞也表示，薯條暫停銷售期間，麥當勞持續提供金黃地瓜條、四塊／六塊麥克雞塊、麥脆鷄腿等多元配餐選擇，歡迎消費者點選並感謝支持。
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