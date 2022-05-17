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355元爽吃兩個9吋披薩！達美樂限時「外送買1送1」，買3個大披薩更只要799元
疫情升溫在家防疫成為近期的趨勢，不少民眾也會選擇外帶或外送披薩，而達美樂特此祭出原先只有外帶才有的「外送買1送1」，不論大披薩或是小披薩統統都適用，超過20種口味任挑任選，快把握時間揪團吃起來！
達美樂常常推出優惠與新品吸引顧客消費，這回推出「快閃外送買1送1」優惠，即日起至5月22日，任選12吋的大披薩或9吋的小披薩都統統符合買1送1優惠，若是選擇「道地美國」或「夏威夷」9吋小披薩，原價兩個710元，現在只要355元超划算！值得一提的是，若任選兩個披薩，其價位不同時會以價位較高者計算總價，可選擇，最高可以直接省850元。
另外，現在達美樂還推出「外送3個大披薩799元」起，直接爽吃三個大披薩，不過欲換購加價系列（披薩與餅皮）或額外加配料、起士等則需額外加價喔！更多好康優惠請上臉書粉專查詢。
官網訂購：https://www.dominos.com.tw/Alliances/MW-20220107
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