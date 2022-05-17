355元爽吃兩個9吋披薩！達美樂限時「外送買1送1」，買3個大披薩更只要799元

疫情升溫在家防疫成為近期的趨勢，不少民眾也會選擇外帶或外送披薩，而達美樂特此祭出原先只有外帶才有的「外送買1送1」，不論大披薩或是小披薩統統都適用，超過20種口味任挑任選，快把握時間揪團吃起來！

2022-05-17 13:46