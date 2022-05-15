「520情人日」幸福優惠包！ LOVEBK贈華堡、令果520買1送1、禮坊喜餅買20再贈1盒

一年一度的5/20即將到來，雖不是特定節日，但碰上520數字立刻多了一些甜蜜和幸福感喻意，讓UDN小編幫大家整理「520幸福優惠」集合包，找出電話號碼對中520免費吃漢堡王薯條、寄8杯FLASH COFFEE「黑糖燕麥奶烤茶」優惠價520元、鬍子茶「令果520」新品買1送1、禮坊喜餅限時優惠買20盒再贈1盒，快把握520情人日幸福數字追起來！

漢堡王：LOVEBK贈華堡、電話有520送薯條

連鎖速食漢堡王自5/20~5/25，限時於漢堡王官網預定指定套餐，輸入代碼「LOVEBK」就可以在5/26免費獲贈華堡1顆。另外會員電話號碼內有「5、2、0」任一數字，就可獲贈「點心組兌換券」，憑券消費滿350元，就可憑券免費兌換薯條份或可樂1杯。

圖／漢堡王提供

FLASH COFFEE：OATLY情人日優惠

閃電咖啡新品配合520情人日，特別推出OATLY系列寄杯優惠價520元，開放全門市寄杯跨店取，能喝到6杯「黑糖燕麥拿鐵」、或8杯「黑糖燕麥奶烤茶」，最高現省160元又能再多喝2杯。

圖／FLASH COFFEE提供

鬍子茶：令果520買一送一

「鬍子茶 WHO’S TEA」與「台灣農林」合作推出3款520新品，5/16至6/12凡購買520蜜月系列，享免費加料茶凍乙份、5/20當天「令果520」蘋果蜜月紅茶買1送1。

圖／鬍子茶WHO'S TEA提供

禮坊：520限時喜餅優惠

2022「禮坊Rivon」新推薦「芙洛拉系列-炙愛」、「芙洛拉系列-誓言」兩款喜餅，並帶來即日起至6/15推出的「喜餅禮盒消費20盒再加贈同款商品1盒」，禮坊趁著520傳遞心意、為新人送上最真摯的祝福，另有活動期間新人訂購喜餅單筆滿5萬元，禮坊即捐520元給兒福聯盟，讓新人的幸福傳遞給更多孩子們。

圖／禮坊提供

LOVE GODIVA：浪漫520巧克力限定禮盒

比利時皇室御用GODIVA巧克力，最新推出「限定櫻花造型草莓白巧克力」與「LOVE GODIVA巧克力霜淇淋」，即日起至6/24，凡消費並加入GODIVA Line官方帳號好友，即可獲得Love GODIVA愛意傳達小卡，單筆消費滿500元，可再參加好友限定抽獎，有機會獲得消費滿額折價券、飲品和GODIVA雙淇淋第2支半價等優惠。

圖／GODIVA提供

六福村：母老虎及話虎男門票520元

六福村官網限定女性優惠「母老虎」(5/15前預購、5/16~6/5使用)以及男性優惠「話虎男」(5/16~5/22預購、5/23~6/12使用)暢玩遊樂園，成人票每張只要520元(原價999元)，等於買一張現省479元。

圖／六福村提供

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