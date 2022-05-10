南部粽來了！台南飯店肉粽懶人包5選　鮑魚干貝帝王粽必吃，還有85折早鳥優惠

再不到一個月的時間就是家家團圓的端午節了，雖然今年飽受疫情之苦減少許多相聚的時間，不過「吃粽」仍然是台灣端午節的必備必吃的美食。這回UDN小編整理了深受許多人喜愛的「台南南部粽」飯店優惠五選，一起來瞧瞧吧！

台糖長榮飯店（台南）

台糖長榮飯店（台南）特地因應端午節推出四款肉粽，分別為樂活百寶粽、養生素米粽（素食可食）、古早味鮑魚粽與填在心米粽，專案售價從一顆170元至240元不等，現在購買禮盒組（一組六入）原價1550元只要1200元，四種口味六顆一次滿足。預購日期即日起至6月3日，5月16日開始取貨。

官網：https://www.evergreen-hotels.com/

圖／台南長榮酒店官網

台南大飯店

台南大飯店則走平價高CP值路線，特地推出四款肉粽禮盒，口味包含大粽的珠貝鮮肉、傳香府城、栗香豬腳與麻香猴頭菇藜麥粽（素食可），還有小粽的雪蓮肉與花生素粽。其中最划算的「滿意喫粽禮盒」要價520元，5組小粽口味任選；最奢華的「順心喫粽禮盒」也只要860元，6大粽口味任選。即日起至6月3日可預訂，滿10組再享92折喔。

官網：https://www.hotel-tainan.com.tw/

圖／台南大飯店官網

台南遠東香格里拉飯店

台南遠東香格里拉飯店把南部傳承自江浙經典的兩款香粽發揮得淋漓盡致，並推出特選食材、手工餡料豐富的兩款「肉粽禮袋」，包含豪華粽情禮袋，每組 1,588元，能吃到鮑魚虎蝦海鮮粽(約300克)、麻油松阪豬粽(約200克)、紫米蓮子粽(約180克) 各一顆、筍絲雪菜鴨絲粽(約200克) 二顆；而經典粽意禮袋，每組1,188元，能吃到紅酒和牛臉頰粽(約300克)、牛肝菌素粽(約200克)、紫米蓮子粽(約180克)各一顆、台南傳統粽(約200克) 二顆。訂購日期即日起至5月31日，購買30袋可享85折。

官網：http://www.shangri-la.com/tc/tainan/fareasternplazashangrila/

圖／台南遠東香格里拉飯店官網

台南晶英酒店

台南晶英酒店推出送禮自用的「包中好運福袋」，內含鮑魚干貝帝王粽3顆及飄香麻油菇王粽2顆，放入台南晶英與廣富號帆布行聯名帆布提袋，並可選擇附上臺灣祀典武廟加持「古韻守護書籤吊牌」，每袋都有含一款吊牌喔，還可4選1，現在每組優惠價只要1,580元。最慢取貨前三天可預訂，取貨時請至台南晶英酒店1F外賣中心。

官網：https://tainan.silksplace.com/

圖／台南晶英酒店官網

圖／台南晶英酒店官網

台南老爺行旅

台南老爺行旅推出精選經典小肉粽與紅豆薏仁藜麥粽，是現在仍販售少數一口粽的飯店之一，商品售價880元，現在即日起至5月20日能享有750元優惠，將近85折，內含經典小肉粽4顆、紅豆薏仁藜麥粽4顆、東成白曝油1瓶、金銀花烏龍茶茶包3包、芒果綠茶茶包3包與老爺聯名印花樂束口袋，超值優惠盡請把握喔。

官網：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/tainan

圖／台南老爺行旅官網

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