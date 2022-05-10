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獨／確診伯伯奮鬥實錄！他如何花四天從門診領到救命藥

千葉火鍋「5大新優惠」半價起吃到飽！吃爆600克肉＋30隻蝦外帶免500元、持小黃卡88折

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋優惠活動超前部署到7月！配合防疫期間，連鎖吃到飽品牌「千葉火鍋」帶著5款爆量系外帶鍋物正式回歸，最低218元就能吃得超滿足，並一口氣祭出多項優惠，包含疫苗打滿3劑88折、壽星吃鍋5折起乃至謝師宴好康等，外帶、內用促銷讓大家一篇搞定。

5款外帶鍋物特價開吃：5/13至6/30

圖／千葉火鍋提供
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千葉火鍋去年因應防疫曾推出外帶限定爆量鍋物，今年帶著5款組合挑戰大家的胃口，截至5/13起至6/30只要到千葉門市外帶，即可用特價回家自煮開吃。其中包含下殺44折的「海陸爆量鍋物」200g蛤蜊、200g豬或牛、10隻蝦子特價268元；原價799元「海陸狠霸鍋物」只要498元，即可帶走300g牛、300g豬與30隻蝦子；另有218元肉爆量鍋物、228元蝦爆量鍋物乃至首度推出的「鹿肉鍋物」，單人到多人份量都能吃得飽足。

圖／千葉火鍋提供
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打滿3劑享88折：5/13至5/31

圖／千葉火鍋提供
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而5/13起至月底凡至千葉火鍋用餐，打滿3劑的民眾持小黃卡或數位接種證明，即可88折吃到飽，防疫小尖兵用餐也能省荷包，惟桃園、中華店不適用。

壽星吃鍋5折起

圖／千葉火鍋提供
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千葉壽星活動不中斷，5月、6月壽星本人一律75折，若持享味卡本人用餐還能5折吃，加碼同行者全面9折，新千葉火鍋-西門町店不適用。

此外，享味卡回娘家將於5/27起至6/27快閃登場，享味卡於10/31前到期的會員，凡於6/26點到店用餐享續卡免費，購買新卡則可開鍋加價299元，現省201元辦理新卡，未來一年天天9折、生日當月則半價。

謝師宴折扣：6/1至7/30

而千葉火鍋也於5月搶先曝光謝師宴與學生團體優惠，只要學生到店預約，出示相關證明事先完成訂位，凡成人開鍋滿16人送2人、滿24人送3人、滿32人送4人等，以此類推。提醒大家活動贈送的名額加收一成原價服務費，新千葉火鍋-西門町店不適用。

持Q版扇享9折優惠：6/1至6/30

圖／千葉火鍋提供
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5/9起至5月底只要用餐滿額999元，即可獲得媽祖手繪家「北七強」繪製的Q版白沙屯媽祖扇，6/1至6/30起到指定7家門市憑Q版媽祖扇，現享全桌9折，同行者至多5人，參與活動店家為竹北店、忠孝、苗栗、豐原、嘉義、斗六、埔里。

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