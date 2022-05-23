滿滿內餡傾洩而出！ 月銷百萬顆「巴特里」爆漿奶油餐包 4種超夯口味任選，實在有夠爆漿

月銷百萬顆爆漿奶油餐包的「巴特里精緻烘焙」終於來到台中啦！現在除了一次可以買到爆漿奶油、巧克力、胚芽花生與蒜味拉絲四款超夯口味，還有各式豐富麵包、造型蛋糕、義大利麵、手工披薩、捲餅、飲品與彌月餐盒等可以選擇，價格都不會太貴，而且店內還有設置內用區域，坐在店內享用平價下午茶也能很滿足！

巴特里精緻烘焙│地點與用餐環境

這個月才剛開幕的巴特里精緻烘焙台中嶺東門市，地點就位在向上路五段與嶺東路交叉口附近，同時也在台中科大南屯校區斜對面，擁有純白外觀搭配上多片落地窗，看起來特別有質感，門口也相當好停車。

曾經在旁邊精密科學園區裡頭上班的魚編對這裡有著莫名的親切感，可惜當初附近沒有這樣平價優質的烘焙店家，現在的前同事們也太有口福啦。

店內的環境乾淨明亮、動線也很寬敞，最棒的是右側還有一整區的內用區域，頭頂上方還有超萌的雲朵造型燈，氣氛很悠閒舒服。

各式麵包都可以自行夾取、拿至櫃檯結帳，如果想要內用的話，像是爆漿餐包還能請店家幫忙加熱；而義大利麵、手工披薩與捲餅等輕食和飲品，也都能直接到櫃檯點餐，餐點製作完成後就會幫忙送至座位上。

牆上還有顆超大爆漿餐包可以拍照打卡，奶油內餡絕對可以說是餐包的靈魂，聽說巴特里的創辦人本身就是超級奶油餐包控，在牛排館吃到附贈的奶油餐包，覺得這麼美味的餐包不該只是配角。

自從品牌創立15年以來，若是統計賣出去的餐包數量，疊起來已接近有3000棟台北101大樓這麼高，就知道到底有多夯啦。

除了必吃的爆漿奶油餐包外，還有其他豐富種類的麵包，比方說蔓越莓軟法、焦糖堅果、蔓越莓亞麻麵包、起司雜糧、麥香核果、奶香包、巧克力大理石方塊、草莓Q心麻糬包等等。

黃金牛角、韓國麵包、法式青醬燻雞、奶酥麵包、紫米紅豆麵包、紅藜桂圓和奶香肉脯。

黑眼豆豆、蒜蒜乳酪、起司燻雞、法國香蒜、熱狗麵包與蔥花麵包也能買得到，不時還會有其他口味麵包出爐上架。

中島的架上還有其他甜點與伴手禮，像是日式香草奶油球、三色奶油球、荔枝凍吃凍、巧克力核桃餅乾、奶香杏仁餅乾、日光鳳梨酥、金鑽土鳳梨酥、蔓越莓燕麥烤餅和手工蔥蛋捲等等，品項多到快不知道從何下手啦～

想來點小蛋糕或造型蛋糕也沒問題，而且就連小蛋糕的造型也不馬虎，這天就有看到法式重乳酪、初戀檸檬塔、小小豬寶、可可香蕉塔、十勝特濃鮮乳捲、虹彩莓妹、藍莓乳酪塔、提拉米蘇、歐力歐蛋糕等種類，大人小孩都能挑到喜歡的口味。

櫃檯前方另一區也很適合買回家作為早餐，日式明太子吐司、法式香蒜吐司、巧克力鮮奶波士頓派、乳酪球、巧克力金字塔、棋盤蛋糕、古早味三明治、蛋沙拉三明治、整條包裝的爆漿餐包、奶酪、布丁、小泡芙與罐裝飲料，都可以自己搭配。

巴特里精緻烘焙│菜單內容與價位

巴特里精緻烘焙│爆漿餐包系列

目前爆漿餐包系列有爆漿奶油、巧克力、胚芽花生與蒜味拉絲四款口味，我們直接每個口味各來兩顆，店家在加熱後會幫我們送上桌，趁熱享用特別能感受到爆漿的口感。

我們最愛的是爆漿奶油口味，一剝開來就有滿滿的奶油內餡傾洩而出，實在有夠爆漿，完全讓人措不及防啊。以多種奶油混合成獨家配方，包括紐西蘭及日本等優質產地的奶油，吃起來鹹甜交織，加上熱騰騰有如流沙的口感，每一口都能吃到迷人的奶香，十足享受～

比起最經典的爆漿奶油口味來說，蒜味拉絲特別讓我們眼睛為之一亮，濃郁又不失爽口的蒜香竟然也能與餐包如此合拍，新鮮蒜泥與巴西里的風味讓人忍不住愈吃愈涮嘴，想要開胃必吃這款準沒錯！

雖說印象中餐包是西式牛排館才會出現的小點，但巴特里研發出的這款胚芽花生口味，卻也還挺古早味的呢！餐包的麵包體不但揉合了大量的胚芽，內餡更是選用了新竹知名的福源花生醬，結合了花生粉與花生醬，吃起來帶有沙沙的口味，強烈鹹甜的堅果香氣更是濃郁到化不開來，長輩應該也會喜歡～

剝開巧克力口味也能看到內餡的流動感相當高，香甜濃郁的巧克力還伴隨著苦甜香氣，吃起來不顯死甜、也更不容易膩口，而且苦甜的程度也不會太高，是小朋友也能接受的口味。

如果你們想買餐包回家加熱也很方便，可以使用傳統電鍋、烤箱、微波爐或氣炸鍋，在家也能重現極緻爆漿的口感～

巴特里精緻烘焙│黑松露燻雞佐蘑菇白醬義大利麵

沒想到來到巴特里也能吃得到義大利麵等主餐和輕食，由傳統烘焙專賣店轉型為結合餐飲的複合式型態很不賴，和家人好友用餐約會又多了一個新選擇。

這天我們點的是黑松露燻雞佐蘑菇白醬義大利麵，麵體選用的是細直義大利麵，香濃的蘑菇白醬緊緊巴附著麵條，入口還會散發出細緻的黑松露香氣。燻雞的口感也是香嫩不柴澀，搭配上花椰菜、小番茄等簡單的蔬果就很耐吃，加價還能升級為焗烤版本喲～

巴特里精緻烘焙│墨西哥臘腸手工披薩

手工披薩也是巴特里的熱銷餐點之一，餅皮皆由店家手工自製，吃起來特別Q彈有嚼勁；我們點的墨西哥臘腸口味則是搭配了帶有肉感的臘腸、以及大量的墨西哥辣椒，吃起來的辣度果然不容小覷，接近中辣的辣度還特別有辣勁、非常涮嘴！

巴特里精緻烘焙│凱撒沙拉捲餅

如果想要來點比較沒那麼有負擔的輕食，凱撒沙拉捲餅會是還蠻不錯的選擇，以新鮮生菜、牛番茄和軟嫩雞肉，再搭配上清爽凱薩沙拉醬，爽口開胃又有飽足感，很適合最近悶熱的天氣。

巴特里精緻烘焙│水果優格飲/霸七水果茶

魚編自己還蠻喜歡巴特里的水果系列與奶蓋系列，尤其是這天喝到的水果優格飲，以新鮮奇異果與香濃優格製作而成，過程完全沒有加入一滴水，甜度自然又能喝得到奇異果的酸甜果香，喝得出來用料真的很實在！

另一款霸七水果茶的甜度相對來說會稍高一些，有著蜜鳳梨的果肉與古早味香氣，還加入了超大顆的優質金桔與檸檬，酸甜交織格外消暑。

現在不用特地跑到其他縣市，在台中也能吃得到超夯爆漿奶油餐包真的很方便，多種口味可以滿足家人朋友不同的味蕾～其他麵包、蛋糕、義大利麵、手工披薩、捲餅和飲品也都有一定的水準～若有需要彌月餐盒、或是公司行號有大量餐盒訂購需求，也可以事先向店家預訂，分享給你們參考哦～

巴特里精緻烘培-嶺東門市

營業時間：08:00–22:00

電話：04 2380 3589

地址：台中市南屯區嶺東路766號

粉絲專頁：巴特里精緻烘培-嶺東門市

官方網站：https://www.butter-a-lee.com.tw/

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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