隔著屏幕都聞得到！陽光皇后「蒜爆濃起司pizza」超邪惡開賣、現省100元
新口味披薩又來挑戰極限了！千葉餐飲旗下「陽光皇后」最新打造大蒜風味的「蒜爆濃起司pizza」，即日起至5/31限定上市，並祭出特價188元，原價288元現省100元，讓大家母親月開吃創意新美味。
「陽光皇后」歷年以香菜、雞佛、三杯雞入料，推出一款又一款話題披薩，5月全新開賣9吋「蒜爆濃起司pizza」，嚴選雲林新鮮大蒜，以特調蒜香醬當基底，爐烤後的香脆餅皮配上金黃大蒜、焦黃起司，準備刷新饕客眼界及味蕾。
這款開發歷年來自衛福部國健署、農委會農糧署聯合主辦的六大類「食物明星賽」網路票選活動，其中大蒜成為台灣民眾票選最挑食的食材，化作披薩新品防疫期間開吃順道增強免疫力，原價288元，截至5/31享體驗價188元，超重口味的品項快揪團嘗鮮去。
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