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呼叫「蘿絲.蘇」媽媽 Isaac吐司請吃BBQ醬烤牛、「芬芳華麗」媽媽吃王品就招待焗龍蝦

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Isaac Toast、王品集團提供
圖／Isaac Toast、王品集團提供

帶著媽媽快來吃！ 韓國高人氣Isaac吐司推「尋找女神媽媽」，今年要尋找最紅的「蘿絲」媽媽與「蘇」媽媽，只要同音Isaac就請你吃「MVP BBQ醬烤牛肉」一份；王品牛排每年母親節重頭戲，今年姓名有「芬/芳/華/麗」媽媽來店消費套餐，只要姓名有任一字相同，即招待「法式焗烤龍蝦」！

圖／Isaac Toast提供
圖／Isaac Toast提供

來自韓國的Isaac去年母親節尋找「淑芬媽媽」活動受到不少迴響，今年在5/7-5/8兩日限定推「尋找女神媽媽」活動，於台北、台中、台南、新竹共有10間門市同步，只要來店出示姓名證件，名字中符合「蘿絲」與「蘇」同音者，Isaac就請你吃價值99元的「MVP BBQ醬烤牛肉」一份，每店每天限量贈送10份，讓吐司控、早餐控帶著媽媽早起吃早餐。

另外，王品牛排歡慶母親節重頭戲「尋人啟事」活動到5/31，凡是姓名有「芬、芳、華、麗」媽媽來店消費套餐，只要姓名有任一字相同，現場款待「法式焗烤龍蝦」半隻（價值558元）、任兩字相同就款待一整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1,116元），快揪媽媽們趕快把握機會吃龍蝦。

圖／王品集團提供
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母親節 龍蝦 王品 吐司 牛排

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