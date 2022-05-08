旬之味尊爵饗宴！在台北就能享受得到 原汁原味日本料理

時至初夏箱根紫陽花綻放。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在疫情影響下，有許多旅人格外思念日本旅遊的美好！此時的日本即將進入初夏時期，賞櫻前線也逐漸通過東北地區，來到北海道附近了。在櫻花的季節過後，就會是紫陽花（繡球花）的舞台，尤其神奈川縣有好幾個紫陽花的賞花名所，所以每到休假日，這些地方的人潮總是絡繹不絕。

初夏，現在就一邊想像日本之行，一邊透過在台灣的「美食體驗」和「飯店住宿」來感受一場日本「旬之味」吧！

JR東日本大都會大飯店系列（Metropolitan Hotels），以東日本為中心共成立了14間飯店，但無論哪一間都擁有直通車站等交通極便利的優勢，前往日本旅遊時，非常適合當作旅行時的停留休憩據點。

首間海外分館！「JR東日本大飯店 台北」在JR東日本集團飯店所堅持的「高品質」之外，更增加「Premier」的尊榮感。飯店位於捷運南京復興站，步行只要1分鐘即可抵達，地理位置相當便捷。讓所有喜愛日本的台灣朋友們，可以輕鬆來此重溫身在日本的美好。

JR東日本大飯店 台北，有七間獨具風格的餐廳、烘焙坊、酒吧。其中最特別是總店位於日本宮城縣的仙台、並首次在海外設立分店的日本料理餐廳「はや瀬（HAYASE）」，不僅提供可以品嚐到日本四季旬之味的道地懷石料理，在日式鐵板燒用餐還可以看到主廚團隊直接在面前烹調，特別是大家最喜愛的高級和牛等食材。

▲2022年母親節特別懷石料理3,000元起。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

飯店B1的全日餐廳「鉑麗安（Brilliant）」，在3月～6月上旬推出期間限定的「日本美食自助餐」！包含平時不太容易見到的日本東北鄉土料理都盡在其中，一次嚐盡日本各個都道府縣的當季在地美味。

在「日本美食季」期間內所提供的菜色，陣容超級豐富！可以品嚐到以日本東北為主題且深受當地人喜愛的菜餚，這是日系飯店才做得出來的正宗日本味。為了讓喜愛海鮮的台灣人都能嚐到，整個5月都會提供這道烤帝王蟹料理，限期一個月；其他有像是威靈頓牛排、古法蒸石斑等多道主廚推薦料理，美食饕客用餐時一定不要錯過。

▲5月限定料理「烤帝王蟹」。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

全日餐廳「鉑麗安」總料理長-芦浦隆二主廚推薦的美食前三名是，首推北海道最具代表性的鄉土料理之一的「成吉思汗烤羊肉」，尤其鉑麗安用的是北海道當地也愛用的「Bell食品」生產的成吉思汗烤肉專用醬汁，味道和在北海道當地嚐到的很接近。

▲全日餐廳「鉑麗安」總料理長-芦浦隆二主廚。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

芦浦隆二主廚本身是北海道札幌人，從小媽媽就很常在家做成吉思汗烤羊肉，這道菜可以算是北海道的家常菜。雖然每個家庭用的醬料和調味，多多少少都有點不一樣，但是成吉思汗烤羊肉絕對稱得上能讓人想起北海道的特色美食。

同步推薦秋田縣在地美食「橫手炒麵」，這次提供的橫手炒麵是經過秋田縣橫手炒麵暖簾會（横手やきそば暖簾会）所認可，不但做法完全遵照日本當地的食譜之外，連醬汁也是使用橫手炒麵專用的醬汁。

▲日本美食季限定「橫手炒麵」。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

第三個則是青森縣的「十和田烤五花肉」，將洋蔥和五花肉拌炒在一起的烤五花肉，是青森縣的在地美食，可以同時嚐到洋蔥的甜和豬肉的鮮，真的非常好吃！

▲日本美食季限定「十和田烤五花肉」。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

全日餐廳「鉑麗安」在餐廳中央設計了開放式的廚房，可以看到主廚在現場料理的情況，還能立即品嚐剛做好的菜餚。除了以上介紹到的日式料理之外，西式和中式的選擇也是相當齊全。尤其餐廳每個月都會調整菜色，讓大家不管來幾次都不會膩。

▲JR東日本大飯店 台北鬧中取靜、展現和風精緻，並有七間獨具風格的餐廳、烘焙坊、酒吧。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

而且在「日本美食季」期間，JR東日本大飯店 台北也順勢推出以「Spring Special」為主題的優惠住房專案，有無早餐、含早餐、一泊二食等三種選擇，其他還有浴衣懷石體驗專案、青森體驗專案等等多樣化的住宿選擇，在還不能出國前，就來一趟味蕾的旅宿假期，透過住宿與美食體驗日本情懷。

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