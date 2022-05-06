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超狂台味又出招！ 必勝客最新「鹽酥雞比薩」 加滿魷魚圈、甜不辣，餅皮再圍整圈OREO餅乾

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／截取自PTT
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披薩控又要嗨爆了！在必勝客「逗陣HOT台味」披薩系列香菜豬血糕五更腸旺比薩之後，這回新品照意外曝光竟是「鹽酥雞口味比薩」，加滿鹽酥雞、魷魚圈、甜不辣等台味配料，最狂的是餅皮還圍了一整圈的OREO餅乾，完全落實能贏得了必勝客的，也只有必勝客自己了！

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網路PTT最新流出一張「鹽酥雞比薩」排版設計DM，但在必勝客粉專、官方頻道及社群上目前尚找不到相關資訊。從DM上可看出新口味鹽酥雞比薩，使用火紅鹽酥雞、魷魚圈、甜不辣為主料，加上黑脆可可起司餅皮，單點大比薩優惠價是399元。

用鹽酥雞當餡料不稀奇，但外圍擺滿一圈OREO餅乾讓人不激動都難，不少網友看到後紛紛留言：「炸OREO吧，國外喜歡這樣吃」、「誰吃鹽酥雞會配OERO啦」、「我去鹽酥雞攤必點OREO欸」、「還不錯耶，中間一圈吃完，外圈當甜點吃」、「OREO餅乾不夠台，應該換成卡哩卡哩」。

超狂新口味將有機會吃到，還是空歡喜一場？據員工透露「鹽酥雞比薩」確實是必勝客下週即將推出的新口味，但實際開賣日期尚未確定，還沒吃過炸OREO的民眾可以一起期待。

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