手刀搶位！「8家母親節餐廳」用inline還訂得到位，加碼推「外帶套餐最低5折起」

再過幾天就是母親節，這個一年中最重要的相聚節日，決定好要帶媽媽去哪慶祝了嗎？全台最多餐廳使用的線上訂位系統inline盤點8家還訂得到位的知名餐廳，不管是酸辣開胃的泰式料理、道地日式湯頭的火鍋吃到飽，還是頂級和牛燒肉饗宴，今年就用美食好好寵溺媽媽。另外還加碼祭出「外帶防疫餐」最低5折的訂餐優惠，只要動動手指預訂餐點，疫情在家安心大啖美食好安心。

瓦城LOVE YOU, MOMMY四人套餐。 圖／inline提供。

全台最大泰式連鎖餐廳|瓦城

引領全台泰式餐飲風潮的瓦城，今年母親節特別推推出「LOVE YOU, MOMMY 三~八人套餐 」。不管是招牌菜月亮蝦餅、還是每桌必點的辣 炒牛肉，套餐裡都吃得到！母親節就用瓦城多層次的酸辣甜好滋味，給媽媽最高品質的道地口味。

涮乃葉牛豬海四人鍋，透過inline線上訂餐5折優惠價只要NT$920。內含海鮮組合、鮮嫩肉品和健康蔬菜盤。 圖／inline提供。

來自日本的道地涮涮鍋|涮乃葉

以「健康新鮮」為概念，提供軟嫩台灣豬肉、美國安格斯牛等現切肉品的涮乃葉，店內選擇超豐富的蔬菜，母親節帶注重健康的媽媽來這準沒錯。外帶方面，原價NT$1,840的牛豬海四人鍋，inline線上訂餐5折優惠價，內含海鮮組合、鮮嫩肉品和健康蔬菜盤，美味、營養一次補齊。

四人暢快享鴨套餐NT$2,580。內含招牌片皮烤鴨一隻、開胃小品一道、享鴨多一味一道、鴨架好味兩道、念念菜味兩道和享特色菜一道。 圖／inline提供。

年賣近12萬隻的功夫烤鴨|享鴨

享鴨嚴選花東縱谷放養、自由進食的櫻桃鴨。招牌片皮鴨先以低溫控濕風乾24小時後，再以主廚特選的8種中華香料提鮮。鴨皮金黃酥香，鴨肉鮮甜多汁，每一口都吃得到皮脆肉嫩的完美比例。外帶透過inline線上訂餐則享9折優惠。

即日起至5/31，用inline線上訂餐自取，樂子享85折優惠。 圖／inline提供。

網友票選10大必吃早午餐|樂子

樂子the Diner除了全天候供應早午餐外，更有Choice等級的紐約牛排、BBQ 豬肋排等經典美式料理；店內餐點更堅持使用如有機雞蛋、無 添加物麵包等安心食材，帶媽媽去也能安心享用。即日起至5/31用inline線上訂餐自取享85折優惠。

餐酒館結合台灣精釀啤酒|金色三麥

金色三麥的啤酒使用純麥釀造，風味濃郁鮮美。精心研發的歐式餐酒館料理、以招牌啤酒入菜的特色餐點，和適合多人享用的大滿足套餐，外帶 回家享用美味不變。

檀島香港茶餐廳四人套餐原價NT$2,515。inline 外帶優惠價NT$2,022。內含鮮蝦餃皇、魚 卵燒賣、叉燒油雞雙拼、大澳鹹魚雞粒豆腐煲、咖哩三寶、蠔油芥藍等餐點。 圖／inline提供。

香港茶餐廳始祖之一|檀島香港茶餐廳

開業至今已有八十年歷史傳承的檀島香港茶餐廳，店內192層的酥皮蛋撻、港式菠蘿油以及檀島咖啡等經典港式點心，原汁原味呈現最道地的香港口味。

inline內用推薦，老乾杯「馨心相印 母親節套餐」每人NT$2,280起/人。 圖／inline提供。

頂級和牛燒肉殿堂|老乾杯

即日起至5/8母親節慶祝期間，老乾杯獻上料理長精心設計的多人套餐，在與家人親友團聚的時刻，一同享用豪華豐盛的美味料理，並感謝媽媽一整年的辛勞。

即日起至5/8，inline線上訂餐單筆滿NT$999，樂雅樂餐廳享75折優惠。 圖／inline提供。

經典西餐菜色結合日料細膩調味|樂雅樂餐廳

樂雅樂餐廳以平價實惠的價格、新鮮講究的食材，和選擇超多的招牌牛排、和牛漢堡排與日式御膳，開業以來一直是許多家庭的聚餐首選。母親節就帶媽媽來樂雅樂餐廳，重溫成長過程中，每個充滿回憶的感動時刻。即日起至5/8透過inline 線上訂餐單筆滿NT$999享75折優惠。