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手刀搶位！「8家母親節餐廳」用inline還訂得到位，加碼推「外帶套餐最低5折起」

聯合新聞網 / 陳信儒
今年母親節，線上訂位系統inline推薦8家知名餐廳，無論內用、外帶都有超值優惠。 圖／inline提供。
今年母親節，線上訂位系統inline推薦8家知名餐廳，無論內用、外帶都有超值優惠。 圖／inline提供。

再過幾天就是母親節，這個一年中最重要的相聚節日，決定好要帶媽媽去哪慶祝了嗎？全台最多餐廳使用的線上訂位系統inline盤點8家還訂得到位的知名餐廳，不管是酸辣開胃的泰式料理、道地日式湯頭的火鍋吃到飽，還是頂級和牛燒肉饗宴，今年就用美食好好寵溺媽媽。另外還加碼祭出「外帶防疫餐」最低5折的訂餐優惠，只要動動手指預訂餐點，疫情在家安心大啖美食好安心。

瓦城LOVE YOU, MOMMY四人套餐。 圖／inline提供。
瓦城LOVE YOU, MOMMY四人套餐。 圖／inline提供。

全台最大泰式連鎖餐廳|瓦城

引領全台泰式餐飲風潮的瓦城，今年母親節特別推推出「LOVE YOU, MOMMY 三~八人套餐 」。不管是招牌菜月亮蝦餅、還是每桌必點的辣 炒牛肉，套餐裡都吃得到！母親節就用瓦城多層次的酸辣甜好滋味，給媽媽最高品質的道地口味。

涮乃葉牛豬海四人鍋，透過inline線上訂餐5折優惠價只要NT$920。內含海鮮組合、鮮嫩肉品和健康蔬菜盤。 圖／inline提供。
涮乃葉牛豬海四人鍋，透過inline線上訂餐5折優惠價只要NT$920。內含海鮮組合、鮮嫩肉品和健康蔬菜盤。 圖／inline提供。

來自日本的道地涮涮鍋|涮乃葉

以「健康新鮮」為概念，提供軟嫩台灣豬肉、美國安格斯牛等現切肉品的涮乃葉，店內選擇超豐富的蔬菜，母親節帶注重健康的媽媽來這準沒錯。外帶方面，原價NT$1,840的牛豬海四人鍋，inline線上訂餐5折優惠價，內含海鮮組合、鮮嫩肉品和健康蔬菜盤，美味、營養一次補齊。

四人暢快享鴨套餐NT$2,580。內含招牌片皮烤鴨一隻、開胃小品一道、享鴨多一味一道、鴨架好味兩道、念念菜味兩道和享特色菜一道。 圖／inline提供。
四人暢快享鴨套餐NT$2,580。內含招牌片皮烤鴨一隻、開胃小品一道、享鴨多一味一道、鴨架好味兩道、念念菜味兩道和享特色菜一道。 圖／inline提供。

年賣近12萬隻的功夫烤鴨|享鴨

享鴨嚴選花東縱谷放養、自由進食的櫻桃鴨。招牌片皮鴨先以低溫控濕風乾24小時後，再以主廚特選的8種中華香料提鮮。鴨皮金黃酥香，鴨肉鮮甜多汁，每一口都吃得到皮脆肉嫩的完美比例。外帶透過inline線上訂餐則享9折優惠。

即日起至5/31，用inline線上訂餐自取，樂子享85折優惠。 圖／inline提供。
即日起至5/31，用inline線上訂餐自取，樂子享85折優惠。 圖／inline提供。

網友票選10大必吃早午餐|樂子

樂子the Diner除了全天候供應早午餐外，更有Choice等級的紐約牛排、BBQ 豬肋排等經典美式料理；店內餐點更堅持使用如有機雞蛋、無 添加物麵包等安心食材，帶媽媽去也能安心享用。即日起至5/31用inline線上訂餐自取享85折優惠。

餐酒館結合台灣精釀啤酒|金色三麥

金色三麥的啤酒使用純麥釀造，風味濃郁鮮美。精心研發的歐式餐酒館料理、以招牌啤酒入菜的特色餐點，和適合多人享用的大滿足套餐，外帶 回家享用美味不變。

檀島香港茶餐廳四人套餐原價NT$2,515。inline 外帶優惠價NT$2,022。內含鮮蝦餃皇、魚 卵燒賣、叉燒油雞雙拼、大澳鹹魚雞粒豆腐煲、咖哩三寶、蠔油芥藍等餐點。 圖／inline提供。
檀島香港茶餐廳四人套餐原價NT$2,515。inline 外帶優惠價NT$2,022。內含鮮蝦餃皇、魚 卵燒賣、叉燒油雞雙拼、大澳鹹魚雞粒豆腐煲、咖哩三寶、蠔油芥藍等餐點。 圖／inline提供。

香港茶餐廳始祖之一|檀島香港茶餐廳

開業至今已有八十年歷史傳承的檀島香港茶餐廳，店內192層的酥皮蛋撻、港式菠蘿油以及檀島咖啡等經典港式點心，原汁原味呈現最道地的香港口味。

inline內用推薦，老乾杯「馨心相印 母親節套餐」每人NT$2,280起/人。 圖／inline提供。
inline內用推薦，老乾杯「馨心相印 母親節套餐」每人NT$2,280起/人。 圖／inline提供。

頂級和牛燒肉殿堂|老乾杯

即日起至5/8母親節慶祝期間，老乾杯獻上料理長精心設計的多人套餐，在與家人親友團聚的時刻，一同享用豪華豐盛的美味料理，並感謝媽媽一整年的辛勞。

即日起至5/8，inline線上訂餐單筆滿NT$999，樂雅樂餐廳享75折優惠。 圖／inline提供。
即日起至5/8，inline線上訂餐單筆滿NT$999，樂雅樂餐廳享75折優惠。 圖／inline提供。

經典西餐菜色結合日料細膩調味|樂雅樂餐廳

樂雅樂餐廳以平價實惠的價格、新鮮講究的食材，和選擇超多的招牌牛排、和牛漢堡排與日式御膳，開業以來一直是許多家庭的聚餐首選。母親節就帶媽媽來樂雅樂餐廳，重溫成長過程中，每個充滿回憶的感動時刻。即日起至5/8透過inline 線上訂餐單筆滿NT$999享75折優惠。

母親節 茶餐廳 香港 和牛 早午餐

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SUBWAY喊神秘口號「免費升級喝大杯可樂」！漢堡王66折0元吃花生培根脆雞堡

SUBWAY出手了！現在只要即日起至5月底購買任一潛艇堡或沙拉，並加點可口可樂®Zero Sugar ，然後喊出「咕嚕咕嚕哈」，直接免費升級超大杯22oz。另外漢堡王與Foodpanda合作，消費滿350元就免費送花生培根脆雞堡，相當66折超划算。

和媽媽合照免費吃、買一送一！11家母親節「餐飲優惠」整理，手搖推半價還送門票與蛋糕

和媽媽秀恩愛還能享優惠！一年一度的母親節即將於本週（5/8）登場，雖然疫情持續攀升，但與病毒共存的時代生活依舊要照常，今天跟大家盤點配合檔期推出的限定優惠，買一送一、媽媽半價乃至免費招待都有，喝的手搖

龍蝦、和牛、天使紅蝦免費送！3間「母親節大餐」優惠

母親節將至，許多民眾規劃安排家人一同享受美味。「石研室」今年推出外帶鍋物組合，讓民眾在家也能品嚐帝王蟹、野生大明蝦的滋味...

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位於宜蘭礁溪的飯店近期陸續新推「下午茶吃到飽」，其中「台版白宮」結束試營運後趁著母親節推出系列好康，只要完成打卡即可享有媽媽「5折」開吃，等於175元即可吃到飽超划算；礁溪長榮鳳凰酒店「桂冠自助餐廳」

來吧！微醺一下　8家北部「霓虹燈餐廳」迷幻霓虹風采 瞬間走進復古時光

在這個社群當道的世代裡，餐廳食物好吃只是基本，好吃又好拍才是首選！擁有風格強烈、具有特色的餐廳也更能讓大家在享受美食的當下沉浸在整體氛圍中，而北部就有八間餐廳就以霓虹燈條為裝潢重點，不論是呈現經典的港式風格、老台北的街頭或是美式復古餐廳，一腳踏入彷彿就踏進了另一個世界，好吃又好拍的餐廳不來不行吧？！

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