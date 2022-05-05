SUBWAY喊神秘口號「免費升級喝大杯可樂」！漢堡王66折0元吃花生培根脆雞堡
SUBWAY出手了！現在只要即日起至5月底購買任一潛艇堡或沙拉，並加點可口可樂®Zero Sugar ，然後喊出「咕嚕咕嚕哈」，直接免費升級超大杯22oz。另外漢堡王與Foodpanda合作，消費滿350元就免費送花生培根脆雞堡，相當66折超划算。
知名速食餐廳SUBWAY現在推出「免費升級喝大杯可樂」活動，只要購買任一潛艇堡或沙拉，加點可口可樂®Zero Sugar 16oz飲料(30元)，出示SUBWAY LINE官方帳號可口可樂®Zero Sugar優惠券，或大聲喊出口號「咕嚕咕嚕哈」，即可免費升級成22oz飲料喔，值得注意的是，活動僅限於有提供汽水機可口可樂®Zero Sugar口味的門市。
另外，漢堡王與Foodpanda合作推出好康大放送優惠，只要即日起至5月24日，消費滿350元，直接免費送一顆要價119元的花生培根脆雞堡，相當於66折，非常划算。最後喜歡「海鮮」的夥伴也不妨試試看漢堡王新推出的海老系列，像是「Q彈海老牛肉堡」，嚴選100%澳洲進口火烤牛肉搭配超彈牙海老鮮味蝦餅，海陸「一次到味」。更多詳情請上官網或粉絲專頁查詢。
延伸閱讀：
．行動支付大苑子「送愛文翡翠買1送1」！滴妹「再睡5分鐘」歡慶2週年劇透全新手搖飲
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言