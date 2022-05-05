SUBWAY喊神秘口號「免費升級喝大杯可樂」！漢堡王66折0元吃花生培根脆雞堡

在這個社群當道的世代裡，餐廳食物好吃只是基本，好吃又好拍才是首選！擁有風格強烈、具有特色的餐廳也更能讓大家在享受美食的當下沉浸在整體氛圍中，而北部就有八間餐廳就以霓虹燈條為裝潢重點，不論是呈現經典的港式風格、老台北的街頭或是美式復古餐廳，一腳踏入彷彿就踏進了另一個世界，好吃又好拍的餐廳不來不行吧？！

2022-05-04 11:31