快車肉乾「41週年慶抽iPhone」！2包限時72折，下載App再折50元
知名肉乾「快車肉乾」要歡慶41週年慶啦！現在爆殺肉紙＋豬肉乾各選一件只要72折優惠，更狂的是現在滿200元直接送刮刮卡一張，有機會抽中最新iPhone 13喔！
快車肉乾最早創立於民國70年代，至今已有超過41年的經營歷史，多年來的美味堅持與服務品質，已成為頂尖人氣肉乾企業，更曾獲得網路人氣百大賣家。主要販售「豬肉乾」「牛肉干」等肉類製品為主，在全台各地門市都設有專櫃，而暢銷的招牌商品「杏仁薄脆肉紙」，號稱平均每片要花1.5小時才能製作完成，幾乎薄可透光，爽脆香酥的口感，讓人一吃就愛上。
這回推出的41週年情「1+1爆殺𝟕𝟐折」優惠，從「杏仁香脆肉紙」中的芝麻、原味、黑胡椒、櫻花蝦與海苔任選1包，加上「招牌豬肉乾」中的特厚、菲力、傳統、泰式、元氣條、月見與小豬騎士任選1包，1+1原價470元，現在只要338元，超取還可享免運優惠，每人限購一組。
不僅如此，現在消費滿200元，即日起至6月2日上午十點，還獲贈刮刮卡一張（不累送），張張有獎以外，還有機會抽中市值25,900元的最新iPhone 13。另外若是首次下載快車肉乾APP，馬上再送50元折價券喔。
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