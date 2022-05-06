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一口入魂！不一樣的「端午私廚名粽」今年就選米其林必比登這一味

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圖：天下三絕╱提供
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料好實在的牛三寶粽，讓人垂涎欲滴。　圖：天下三絕／提供
料好實在的牛三寶粽，讓人垂涎欲滴。　圖：天下三絕／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是一年一度的端午節，划龍舟、吃粽子、戴香包是享受傳統節慶氛圍的要素，提起端午主角粽子，就有南部粽、北部粽、潮州粽、鹼粽、養生粽......，琳瑯滿目的選擇與食材，款款誘人，讓人口水直流。

今年試試不一樣的私廚名粽！2019/2020/2021連續三年榮獲米其林必比登美食評鑑餐廳「天下三絕-牛三寶粽」、「天下三絕-珍鮑貝粽」，堅持以最好食材、豐富配料，打造鮮香滿滿的私房粽，一口入魂，美好滋味在嘴中爆開。

除了兩款量身訂製的粽子，針對端午節推出限量套餐，搭配「極品煲湯」、「極品紅寶石B腱牛肉鍋」兩道美味湯品，更是當前防疫時間的首選-黑蒜雞湯、人蔘雞湯、狗尾草雞湯，溫補養身，提振活力與精氣神；喜愛吃肉的饕客，特別推薦筋肉分佈的B腱牛肉，滿足大口吃肉、大口喝湯的心願。

▲天下三絕—牛三寶粽特選燜滷牛腱心、牛肚、牛筋入粽。　圖：天下三絕／提供
▲天下三絕—牛三寶粽特選燜滷牛腱心、牛肚、牛筋入粽。　圖：天下三絕／提供

「牛三寶粽」以精選口感軟嫩牛腱心、爽脆牛肚、Q彈牛筋為餡料；牛肉渾厚大塊又紮實，搭配特調滷汁燉煮，肉質鮮嫩細緻的牛腱心肉，筋肉分布均勻，帶來鮮嫩頂級口感；牛筋豐腴滑嫩有嚼勁，牛肚爽口，風味多層次。加上特選常糯米，花生、香菇，吸收滿滿牛三寶膠質，香氣逼人，每一口都能品嚐到牛肉香在舌尖化開的滋味，美味無可挑剔。

▲天下三絕—珍鮑貝粽有干貝、鮑魚等豐富海鮮食材餡料。　圖：天下三絕／提供
▲天下三絕—珍鮑貝粽有干貝、鮑魚等豐富海鮮食材餡料。　圖：天下三絕／提供

「珍鮑貝粽」吃的到特選鮑魚、墨魚特有的彈嫩、干貝的鮮甜口感，為了提升級海鮮粽豐富層次，更搭配香嫩多汁、肥瘦比例剛好的大塊五花肉，融入香菇、花生香氣，以及品質優異的高純度鹹蛋黃畫龍點睛，一入口感受就不一樣，澎派的海陸食材完美的匯聚於粽子中。

▲天下三絕—極品紅寶石B腱牛肉鍋，還可變化出多種創意料理。　圖：天下三絕／提供
▲天下三絕—極品紅寶石B腱牛肉鍋，還可變化出多種創意料理。　圖：天下三絕／提供

「極品紅寶石B腱牛肉鍋」特選頂級厚切B腱牛肉塊，一頭牛僅兩塊B腱肉，豪邁厚切，口感吃的到；湯頭選用牛油板、牛大骨、洋蔥、蕃茄，歷時18小時熬煮，成就黃金牛肉湯、紅寶石蕃茄湯，搭配天下三絕秘研蒜辣醬，老饕都推薦，不管是珍鮑貝粽或牛三寶粽，都能為餐桌成就美食饗宴。

▲黑蒜雞湯增強免疫力，消除疲勞 。　圖：天下三絕╱提供
▲黑蒜雞湯增強免疫力，消除疲勞 。　圖：天下三絕╱提供

「神雞妙蒜黑金煲湯」是道香氣濃郁的黑金煲湯，黑蒜頭以新鮮蒜頭晶時間發酵熟成，保留了大蒜中的胺基酸、活性蒜素，可增強免疫力、消除疲勞，加入嚴選土雞腿、雞翅、花菇、枸杞、黃耆等調味，在長時間的熬煮下，湯頭呈現焦糖色及酸甜味。

▲人蔘雞湯美味營養，可安神又補氣。　圖：天下三絕╱提供
▲人蔘雞湯美味營養，可安神又補氣。　圖：天下三絕╱提供

「蔘雞蓬勃元氣煲湯」精選被稱為「百草之王」的人蔘，性平、味甘、微溫、能補元氣、生津止渴、安神益智；添加些許糙米更是能將香氣提升出來，加入嚴選的土雞腿與雞翅，融合長白山人蔘、蔘鬚、黃耆、當歸、枸子等養分，長時間熬煮下，米香、肉香、人蔘香撲鼻而來，湯頭香氣足而不油膩。

▲開脾健胃的狗尾草煲湯，大人小孩都適合。　圖：天下三絕╱提供
▲開脾健胃的狗尾草煲湯，大人小孩都適合。　圖：天下三絕╱提供

「狗尾神通養生煲湯」狗尾草有開脾健胃功效，享有「台灣人蔘」之稱，可達到強身補氣的功能，是早期鄉下阿嬤幫為口不佳的小孩調理身體的藥草，後來成為婆婆媽媽們四季中燉湯的選擇之一。狗尾草雞湯加入嚴選的土雞腿、雞翅及花菇、枸杞、黃耆等調味，在長時間的熬煮下，湯頭清爽、甘甜夠味，層次豐富好入口。

今年端午節為家人準備澎派好料，私廚名粽搭配美味湯品，闔家享受美味大餐，每人都有好口福！

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粽子 端午節 米其林

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