怡客咖啡x彭園湘菜「左宗棠雞、咖啡仔排藜麥飯」挑戰全台最好吃！粽子冰沙禮盒還送買1送1、百元券

連鎖咖啡品牌「怡客咖啡」今年攜手台灣湖南料理名店「彭園湘菜」，打造兩款限量餐點「咖啡仔排藜麥飯」與「左宗棠雞藜麥飯」，讓大家在咖啡廳享用聯名，並搶先祭出「好粽冰沙雙饗禮盒」預購，每盒還贈送買一送一券、100元抵用券、加碼80元飲品兌換券，豐富好康一次享。

聯名餐點5/5起開賣至7/5。圖／怡客咖啡提供 咖啡仔排藜麥飯售價套餐240元。圖／怡客咖啡提供

致力於成為「全台最好吃的連鎖咖啡品牌」的怡客咖啡規劃名店系列餐點，首波與台北老字號湘菜館「彭園」合作，推出兩款聯名餐點。「咖啡仔排藜麥飯」嚴選品牌精選莊園咖啡豆創意入菜，每份排骨能感受淡淡咖啡香；而彭園招牌菜「左宗棠雞」也化作主菜，酸甜微辣超下飯，「左宗棠雞藜麥飯」套餐同附新鮮沙拉碗與一杯80元，5/5起於全台怡客咖啡販售，101門市及陶博館門市除外。

左宗棠雞藜麥飯套餐一份270元。圖／怡客咖啡提供 怡客咖啡x彭園「好粽冰沙雙饗禮盒」。圖／怡客咖啡提供

不僅如此，兩大品牌即日起也共同在門市開放預購「好粽冰沙雙饗禮盒」，內含左宗棠雞肉粽、土家花椰米臘肉粽、洛神玫瑰果冰沙及洋甘菊香柚冰沙各兩份，讓大家超前部署六月端午節。每盒還附有四張美式咖啡買一送一券與一張彭園線上購物100元抵用券，若在怡客咖啡門市訂購則加贈80元飲品兌換券，免費開喝，活動只到5/27。

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