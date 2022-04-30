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九天玄女熱潮未完！全新「800英呎降落漢堡」5/1蕃茄村限量開賣

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「800英呎降落漢堡」20家門市限定。圖／番茄村提供
「800英呎降落漢堡」20家門市限定。圖／番茄村提供

開運漢堡必吃！YouTuber阿翰近期化身算命阿姨的影片大爆紅，吸引網友、各大社群小編乃至藝人都模仿起「九天玄女降落」梗，而連鎖早午餐品牌「蕃茄村」則配合「降肉（落）」風首度打造「800英呎降落漢堡」，以開運符咒為包裝配合特色漢堡，讓饕客用創意美食感受這股熱潮，5/1正式開賣。

圖／番茄村提供
圖／番茄村提供

蕃茄村「800英呎降落漢堡」以招牌甜菜根汁粉紅堡為麵包體，並採用「降肉（落）」諧音選用黃金流沙「醬」及黑胡椒豬「肉」，鹹香組合加上滿滿高麗菜絲及蕃茄切片，吃起來相對清爽又涮嘴。而漢堡包裝紙也是此次新品一大亮點，除了有最夯標語「800英呎降落」，整體以「福咒」為設計，用祈福、祝福讓整體蘊意升級。

圖／番茄村提供
圖／番茄村提供

這款「800英呎降落漢堡」5/1起於台中烈美店搶先販售，其餘的新莊中港店、蘆洲民權店、中壢榮耀店、中壢SOGO店、新竹育賢店、新竹龍山店、苗栗為公店、西屯烈美店、神岡中山店、梧棲中興店、台中松竹店、大肚中蔗店、清水中山店、彰化中山店、虎尾四維店、鹿港鹿草店、南投集多店、斗南文元店、大寮進學店、宜蘭中山店則陸續開賣，全台限量800份。

圖／番茄村提供
圖／番茄村提供

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