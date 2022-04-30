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擊落40多架俄機！「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

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身分證「3碼中1碼」披薩免費吃、外帶也適用！Tino堤諾比薩母親節4優惠，穿豹裝.姓名同音也可以

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
即日起至5/8，凡至餐廳內用或外帶，即可參與4大促銷活動。圖／Tino's Pizza臉書專頁
即日起至5/8，凡至餐廳內用或外帶，即可參與4大促銷活動。圖／Tino's Pizza臉書專頁

身分證先秀出來！「堤諾義大利比薩（Tino's Pizza Café）」趁著母親節特別推出3+1超狂優惠，只要「5、2、0」對中任一碼，就能免費爽吃媽咪豹豹比薩，另有著豹紋服飾贈甜星、LINE好友披薩兌換券、姓名同音抽一年份披薩，最重要的是「外帶也適用」，4大好康讓大家孝敬媽媽、慰勞自己！

圖／Tino's Pizza官網
圖／Tino's Pizza官網

堤諾餐廳4月超前部署曝光母親節好康，即日起至5/8為止，只要身分證含「5、2、0」任一數字，單點滿520元，即可獲贈一份愛心造型媽咪豹豹比薩，口味可火烤夏威夷、肉肉堤諾先生二擇一，現賺299元。此外，活動期間若身穿豹紋服飾來店，消費滿低消即贈一份堤諾特色甜星，口味有綜合莓果、香蕉oreo、黑糖蘋果甜星，以上兩款可以一起併用超划算。

圖／官網、Tino's Pizza臉書專頁
圖／官網、Tino's Pizza臉書專頁

此外，凡內用或外帶，活動期間可享會員點數2倍贈，掃描再抽LINE會員年中慶「比薩免費兌換券」，惟不足200元者不計算點數。另外，官方粉絲團還加碼抽獎活動，凡身分證名字與「堤、諾、豹、紋、比、薩」任一字同音，在指定貼文完成留言及，即有機會免費開吃一年份堤諾比薩的幸運兒，活動只到5/8別錯過。

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