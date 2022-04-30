首創「孝親餐飲巴士」、媽媽免費吃！母親節大餐最強懶人包

母親節(5/8)將至，你準備好今年的大餐和禮物了嗎？由於疫情關係，今年飯店除了外帶餐之外，也推出更多優惠，君品酒店針對母親節推出的中式極品海陸分享餐熱賣，更重啟「雲朗選物」平台外賣美食銷售；台北亞都麗緻大飯店祭出「媽媽用餐由飯店招待，4/29~5/8媽媽住宿免費」； 台北晶華酒店除了各式內用大餐外，推出五款「母親節闔家外帶餐」共計有粵、滬、台、西、日式等，並由宴會團隊全新打造市場首見的「孝親餐飲巴士」，以城市美食小假期犒賞辛勤的媽媽。

今年飯店除了外帶餐之外，也推出更多優惠，例如「媽媽住宿免費」；圖片／台北晶華酒店提供

君品酒店每套3999元的母親節中式極品海陸分享餐熱銷，特別於「雲朗選物」平台上重啟外賣美食銷售，從頤宮的片皮鴨四吃、片皮鴨五吃、波士頓活龍蝦、雙人「爐烤美國肋眼牛排」套餐與「老靈魂威靈頓牛排」雙人套餐、最受小家庭歡迎的「浪漫歐洲」四人分享餐，以及療癒繽紛派、肉桂捲全數回歸。還首次推出了頂級常溫禮盒「黃金蟲草鮑魚雞湯」，在家就能享用到儀式感十足的美味料理，主推近期母親節與端午節家宴市場，並搶攻餐飲外帶商機與送禮需求。

君品推出頂級常溫禮盒：黃金蟲草鮑魚雞湯；圖片／君品酒店提供

君品酒店為母親節設計的「中式極品海陸」分享餐每套售價3,999元，包含港式靚盆菜、黃金蟲草燉全雞、栗子櫻花蝦糯米飯、清炒櫛瓜時蔬、梅菜/剁椒活石斑、咖哩滑蛋海大蝦六道佳餚，還有6吋玫瑰夫人蛋糕，一次搞定大餐與蛋糕。

現在更首次推出頂級常溫禮盒「黃金蟲草鮑魚雞湯」每盒1,580元，嚴選台灣烏骨雞及古老珍貴黃金蟲草，添加鮑魚、南美貝、美白菇、巴西蘑菇等珍貴食材，在家也能品嘗君品酒店的美饌湯品。

米其林三星經典料理「片皮鴨三吃」；圖片／君品酒店提供

君品酒店重啟多款星級料理外帶服務，包括連續四年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳的「片皮鴨」，四種吃法超值優惠價每隻4,480元，包含烤鴨捲餅，附10片青蔥餅皮與10片原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬，如選購五吃則增加了上湯鴨骨粥，每份5,480元。在雲朗選物上預購後，僅限5月6日至5月8日間 取餐，數量有限，售完為止，凡購買烤鴨的消費者還可用優惠價880元加購加拿大水煮活龍蝦，相當物超所值。

雲軒西餐廳四人套餐-歐式料理；圖片／君品酒店提供

雲軒西餐廳所推出的「水煮加拿大活龍蝦」，是整隻以蔬菜高湯煮過的進口龍蝦，肉質鮮美可以大口吃下Ｑ彈的龍蝦肉，每隻只要999元。 此外，還有雲軒西餐廳「浪漫歐洲四人套餐」，每套2,980元，內含香煎雞腿蘑菇醬、勃根地紅酒牛肋排、義式番茄燉小牛膝、蒜味白酒鮮蝦與檸檬、田園沙拉、南瓜海鮮濃湯、清炒櫛瓜時蔬、奶油培根麵、香料奶油飯、絲滑薯泥、經典起司蛋糕4片，共有等11道經典歐式料理，絕對能滿足一家大小的口腹之慾。

頂級爐烤牛排雙人套餐每套1,680元，保留了西餐餐飲內用儀式感十足的用餐順序，內含凱薩沙拉、蛤蜊巧達湯、香料透抽焗通心粉、15oz爐烤肋眼牛排、配菜：烤玉米、洋芋泥、花椰菜、奶油菠菜、楓糖核桃蛋糕，最特別的是君品酒店雲軒西餐廳的頂級爐烤牛排以兩段式烤爐製作，選用來自南投的相思木進行炭烤。

君品酒店老靈魂威靈頓牛排雙人套餐；圖片／君品酒店提供

除了頂級爐烤牛排外，雲軒西餐廳還有「老靈魂威靈頓牛排」也強勢回歸，主廚選用軟嫩的上等菲力，層層包覆炒綜合野菇、松露醬與酥脆派皮，以烤箱220度烤15分鐘，不僅吃的到奶香四溢的酥皮之外，牛排的肉汁更被充分鎖住，限時優惠每份1,680元。

同時，強勢回歸的甜點則有每份380元的卡士達肉桂捲，另外也有內含6種精選口味的「療癒繽紛派」供消費者選擇，多種現做料理與頂級常溫禮盒自即日起開放預訂，詳情可上雲朗選物查詢。

雲朗選物：https://www.ldc-shop.com/

台北亞都麗緻大飯店，有著法式小酒館氛圍之巴賽麗廳；圖片／台北亞都麗緻大飯店提供

台北亞都麗緻天香樓經典名菜：翡翠一品關東參；圖片／台北亞都麗緻大飯店提供

台北亞都麗緻大飯店 巴黎廳1930x高山英紀甜點「福岡八女抹茶奶油千層酥」；圖片／台北亞都麗緻大飯店提供

晶華酒店集結經典上海菜的「俱樂部滬式家宴」；圖片／台北晶華酒店提供

首創「孝親餐飲巴士」 打造城市美食小假期

台北晶華酒店於各式內用大餐外，另規劃出三種不同的過節方式，要和為人子女們一起孝敬媽咪。「晶華美食到你家」平台以及各餐廳開放訂購「母親節闔家外帶餐」共計有粵、滬、台、西、日式等五款套餐以及四款造型糕點可供選擇。5月7日至8日，一樓的栢麗廳將餐檯及座位延伸至一樓中庭，集合多達上百道豐富菜色推出「Super Buffet超級自助餐」饗宴；另外，由宴會團隊全新打造，市場首見的「孝親餐飲巴士」也將於5月7日及8日限定啟程，在探索城市美景的同時，享受獨一無二的用餐體驗。豐富多元的過節選擇，滿足闔家歡度佳節的需求。

針對疫情的影響，主廚團隊延續去年大受市場好評的外帶家宴形式，再次為「母親節闔家外帶餐」規劃出豐盛的內容，包括晶華軒港籍廚藝總監---鄔海明精心打造的「晶華軒粵式家宴」，以「粵式小滿漢」打頭陣，主菜則是餐廳招牌料理--「蟲草花鮑魚燉雞湯」、「豉汁香蒸籠虎斑」與「上湯帝皇蝦炆伊麵」，道道經典、值得細細品嘗，每套9,800元。

「Robin’s戰斧牛排饗宴」由40盎司的炭烤澳洲戰斧牛領軍；圖片／台北晶華酒店提供

「宴會廳台菜家宴」每套6,800元，主打為媽媽滋補的養生湯品「慢燉螺頭廣肚烏雞」，前菜推出六款「古早味酒家菜」，搭配彈牙的「乾燒虎蝦」，以及廣受好評的「椒鹽白鯧」；集結經典上海菜的「俱樂部滬式家宴」每套6,800元，包含以紹興醉雞、油爆鮮蝦、無錫脆鱔等六道料理組成的「滬式小滿漢」，搭配經典的「外婆紅燒肉」與鮮美的「炆火蠔汁煨鮑魚」兩款主菜，以及用料豐富的「香檳茸燉花膠全雞」。

喜愛大口吃肉的饕客可選擇「Robin’s戰斧牛排饗宴」，以及「三燔日式鍋物家宴」，前者包括40盎司的炭烤澳洲戰斧牛排，搭配由數十種鮮美蔬菜及煙燻鮭魚、鮮蝦等Robin’s 招牌前菜組合成的「Robin's 迷你沙拉吧」、「經典蘑菇湯」，每套9,800元。後者是以頂級美國無骨牛小排、頂級美國肋眼、丹麥雪花豬以及西班牙松阪豬等四款肉品，搭配波士頓龍蝦海鮮盤、季節時蔬皿以及主廚特製高湯，每套6,800元，上述外帶套餐皆附一組母親節限定「荔枝莓果皇后派」。

晶華酒店母親節周末限定推出的Super Buffet，集結上百道料理，豐富多元的品項滿足媽媽不同口味；圖片／台北晶華酒店提供

位於酒店一樓的栢麗廳將於5月7日至8日、連續兩天在各時段餐期加碼推出「Super Buffet超級自助餐」，提供多達上百種餐點選擇，每人1,280元起(需另加一成服務費)，希望用豐富多元的各式料理，滿足媽媽的口味。

台北晶華酒店推出搭乘餐巴享用「溫馨母親節饗宴」套餐，兩人成行；圖片／台北晶華酒店提供

晶華2022年5月1日至31日推出「買6000送6000感恩媽咪全額回饋版」住房專案，房客支付6,000元入住精緻客房，即可獲贈6,000元消費金。消費金除了用來點購多款美食外，全新版本更有依據禮物排行榜、推出專為媽咪設計的「感恩禮品組」選單，品項包含醇厚酒款、植感花禮、超人氣牛肉麵禮盒組、沐蘭SPA芳香療程以及沐浴保養組等，邀請入住的媽咪親自挑選喜愛的貼心禮物。官網訂房加購高鐵車票享全台最低65折起優惠。

台北晶華酒店官網

【延伸閱讀】＞知本老爺歡慶母親節！4人自助晚餐 媽媽免費＞

歡慶母親節！星巴克以奢華歐風新品和你一起寵愛媽媽＞

====================

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203282