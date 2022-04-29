飯店外帶餐盒回歸了！雙北「星級飯店外帶優惠」5選，單人餐盒與家庭分享餐統統都有

疫情升溫，雖然逐漸朝向與病毒共存的方向發展，不過許多人仍然戰戰兢兢並減少群聚活動。而許多飯店業者為了促進廣大群眾消費，近來重新推出各式外帶餐盒與外帶優惠的活動，這回UDN小編整理雙北5大星級飯店的外帶料理，一起來看看！

台北君悅酒店

台北君悅酒店旗下的「君悅食集」重啟外帶餐盒了，從中式、日式、印度再到健康餐與素食餐等統統都有，即日起至7月1日每日上午11點至下午1點、下午5點至晚上7點販售，數量有限賣完為止，原價一盒250元，現在只要均一價180元，還有買5送1優惠喔，把握機會買起來！

官網：https://www.hyatt.com/zh-HK/home

圖／台北君悅酒店官網

大倉久和飯店

濃濃日式感的「大倉久和飯店」旗下桃花林餐廳全新推出四款主廚精選外帶餐盒，以新派粵菜風貌呈現，承襲粵菜深厚底蘊，融合主廚團隊創新手藝，以新派粵菜風貌推出四款主廚精選外帶餐盒，口味有​明爐香烤鴨、杏片脆皮香雞腿、什菇蘇造牛小排與炆火無骨牛小排，不過要價不菲，一盒要400元到600元。需提前最慢取貨前30分鐘來電預定喔。

官網：http://www.okurataipei.com.tw/

圖／大倉久和飯店官網

兄弟大飯店

經營超過40年的兄弟飯店受到疫情影響，考量到民眾需求，將旗下各廳推出多樣化料理外帶，也包含區域範圍內外送服務。從粵菜飲茶、日式料理再到台菜都可以選擇，像是薔薇廳即日起就推出四人與六人外帶分享餐，要價分別為1388元與2288元，非常適合家人共享喔。

官網：http://www.brotherhotel.com.tw/

圖／兄弟大飯店官網

圖／兄弟大飯店官網

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店為了鞏固有家宴需求的消費者，特地由主廚精心挑選的「家宴經典豪華外帶套餐」，優惠價4,600元，包含醬爆龍蝦伊麵、凱撒桃木片皮鴨、金沙麥片軟殼蟹、福菜燜桂筍與烏魚子蛋白炒飯等。另還享有5公里外送免運費，最慢須於取餐前48 小時預訂。

官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw/

圖／板橋凱撒大飯店官網

福容飯店（台北一館）

福容飯店-台北一館即日起至6月30日推出外帶餐盒囉，為了響應環保，還可以直接於官網線上填寫訂購表單，外帶品項超過三十種，有日式養生餐盒、粵式九宮格、二至三人分享餐與各式港點與炸物等，超級豐富。現在提供顧客1小時前預訂，另只要到一樓正門口車道，享有免下車即可取餐的服務。

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tp/tw/

圖／福容飯店-台北一館官網

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