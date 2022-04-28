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限時4天！ 21世紀51勞動節慰勞「烤炸披薩餐」只要449元 一次爽嗑烤雞炸雞+披薩
歡慶51勞動節，21世紀推出雞肉系列套餐優惠，自4/29至5/2限時4天，慰勞辛苦職場朋友推出「炸烤披薩2人餐」優惠價只要449元(原價620元)，大約72折，讓大家能一口氣嚐盡三種雞肉料理的美味！
21世紀「炸烤披薩2人餐」包含1份香草烤半雞、2隻香脆炸雞、1份西西里雞肉起司披薩(8吋)、大份黃金脆薯、2杯中杯21靈魂飲品蜂蜜綠茶邊吃邊暢飲，整份套餐可同時吃到鮮嫩多汁的烤雞、酥脆炸雞及濃郁起司雞肉披薩。
此回51勞動節優惠僅限21PLUS、21風味館門市，21TOGO、台積電等門市恕不參與，另外需注意新店家樂福、新店美河、經國家樂福、新竹大潤發、烏日高鐵門市因部分商品未販售，套餐內容調整為香草烤半雞x1、香脆炸雞x4、小份黃金脆薯x1、紫玉地瓜球x1、中杯蜂蜜綠茶x2，同享優惠價449元。
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