限時4天！ 21世紀51勞動節慰勞「烤炸披薩餐」只要449元 一次爽嗑烤雞炸雞+披薩

歡慶51勞動節，21世紀推出雞肉系列套餐優惠，吃雞肉補元氣趁現在。4月29日至5月2日限時4天，炸烤披薩2人餐原價620元慰勞辛苦職場朋友優惠價只要449元，套餐包含香草烤半雞、香脆炸雞、西西里雞肉起司披薩及大份黃金脆薯，2杯中杯21靈魂飲品蜂蜜綠茶邊吃邊暢飲，整份套餐同時可以吃到鮮嫩多汁的烤雞、酥脆炸雞及濃郁起司雞肉披薩，三種雞肉料理的美味就是要讓你越吃越愛上21世紀。

2022-04-28 13:49