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口碑／鼎泰豐必點的美食是它！用料實在成人氣話題：搭配小籠包超划算

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image source:鼎泰豐
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文／姜雅馨

台灣知名中式連鎖餐廳「鼎泰豐」以黃金18摺的小籠包最為出名，在1993年被《紐約時報》評選為全球十大最具特色的餐廳之一，也是《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行榜冠軍，不僅成功征服台灣人的味蕾，也讓遠道而來的外國觀光客頻頻點名必嚐的好滋味。有網友對此就詢問「鼎泰豐的酸辣湯排名如何？」，也吸引大批網友留言討論。

「鼎泰豐」中式連鎖網路口碑排行榜

▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行（2022/01/27~2022/04/26)

鼎泰豐的酸辣湯排名如何？他點名口感用料都實在：最好喝

有網友在PTT八卦版以「鼎泰豐的酸辣湯排名如何？」為題，表示有印象的酸辣湯裡最好喝的就是鼎泰豐，「胡椒的香氣足、細微的辣、恰到好處的酸味，重點是裡面的豆腐、鴨血切成細絲狀，讓湯的口感大加分」，認為一般的店家很多連酸味和辣味都沒有，「有其他店家的酸辣湯超越鼎泰豐嗎？」

鼎泰豐酸辣湯

image source:鼎泰豐

鼎泰豐酸辣湯被譽「業界最頂」！饕客好評：辣油是靈魂

鄉民對於鼎泰豐的酸辣湯多給予好評，「品質穩定，調味很均勻，辣得不錯」、「業界最頂」、「認真說No.1」、「料真的很多小碗就很夠了」、「辣油是靈魂」、「肉絲炒飯、小籠包，酸辣湯超頂」、「我覺的很不錯耶，工有細」、「鼎泰豐的酸辣湯真的棒，主要是那個口感，鼎泰豐必點的就是炒飯跟酸辣湯」。

鄉民對於鼎泰豐酸辣湯給予評價和意見

image source:PTT

不過也有網友認為「喜歡玉喜的酸辣湯」、「鼎泰豐的就品質穩，大概怕太酸或太辣有人不能接受，覺得最好喝在嘉義新港鄉某個小公園對面的酸辣湯，現在沒喝過比它好喝的」、「我喜歡四海遊龍的，鼎泰豐的肉有點太多，四海的我不用多加東西，鼎泰豐的不酸也不辣」、「八方雲集的第一」。

吃小籠包必配一碗酸辣湯！網路聲量逼近千筆：去鼎泰豐必點

另外從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可以看到「鼎泰豐酸辣湯」近三個月聲量趨勢，2月5日就有不少網友認為「鼎泰豐必點的一道菜」包含酸辣湯，2月18日則有鄉民透露點一份小籠包、一盤炒飯搭配一碗酸辣湯，坐在鼎泰豐店內享用，就能用超划算的價格品嚐高CP值餐點，在4月24日時有另名網友透露鼎泰豐最頂的湯品就是「酸辣湯」，也讓「鼎泰豐酸辣湯」成為近期熱議話題，短短三個月內更是累積954筆網路討論聲量。

「鼎泰豐酸辣湯」近三個月聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

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