錢都「吉哆火鍋吃到飽」台味美食2.0！師園鹽酥雞、花蓮公正包子聯名進駐，逾100種食材無限吃

想吃台灣味名店美食不必跑遠，在火鍋店免排隊還能吃到飽！錢都餐飲旗下火鍋吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」今年推出懷舊系台味美食節，即日起帶著2.0升級版檔期登場，到店除了可享有既有的豐盛食材等，還能吃到師大夜市最夯「師園鹽酥雞」5大炸物、花蓮著名「公正包子」、「呷七碗」熱騰騰油飯乃至桂山冰廠的冰棒等，超過百種選擇只要459元就能吃個過癮，挑戰最高CP值。

圖／編輯葉穎樂攝

位於板橋區的「吉哆火鍋百匯」無限提供一系列新鮮肉品、海鮮、蔬菜、熟食、甜點櫃、飲品、冰淇淋等，本次攜手全台知名小吃品牌推出台味趴，隨著第一波於4月好評落幕，即日起至6/30帶著6大新增亮點接力。

圖／編輯葉穎樂攝

其中最受歡迎的莫過於師大夜市37年「師園鹽酥雞」，蒜味鹽酥雞、三角骨、雞軟骨、酥炸魷魚、薯條應有盡有，讓大家不加價也能免費任吃。而門市餐車則化身排隊美食專區，讓大家在新北就能吃到花蓮必吃「公正包子」；油飯界老字號「呷七碗」則嚴選傳統古法炊蒸，兩款掀開蓋子都會冒煙，趁熱吃超療癒。

圖／編輯葉穎樂攝 圖／編輯葉穎樂攝

而冰品飲料方面，新北烏來桂山冰廠必吃的冰棒也進駐冰櫃，共有濃純牛奶、清甜綠豆、酸甜百香果、醇厚花生4款可選，懷舊的「榮泉彈珠汽水」也能免費開喝，另有高雄知名飲料店「老江紅茶牛奶店」厚紅茶，飯前飯後嘴巴不無聊。

圖／編輯葉穎樂攝 圖／編輯葉穎樂攝

至於首檔已出現的宜蘭「魏姐包心粉圓」DIY、「金峰魯肉飯」、食材區的海瑞貢丸等聯名也將持續供應，加碼原有的滿滿甜點櫃、麵茶霜淇淋、冰淇淋、各款飲料、水果，鹹食甜食統統都能吃爆。值得一提的是，配合台味美食現場佈置了復古糖葫蘆、懷舊影廳海報長廊及復古年代的音樂，6/1也因應端午節將限量提供「精巧一口粽」，讓饕客在餐廳聚餐也能過佳節，6月結束前帶著家人一起沉浸在懷舊風情，大啖美食吧。

圖／編輯葉穎樂攝 圖／編輯葉穎樂攝

吉哆火鍋百匯

地址：新北市板橋區文化路二段181號（捷運江子翠站附近）吉哆台味趴第二波：5/1至6/30收費標準：週一至週五午餐459元；平日晚餐、假日全天529元備註：榮泉彈珠汽水、公正包子、精巧一口粽限量供應

圖／編輯葉穎樂攝

延伸閱讀：

．身分證「3碼中1碼」披薩免費吃、外帶也適用！Tino堤諾比薩母親節4優惠

．母親節「幾歲送幾顆蛤蜊」外帶回家！蛤火鍋連2週「滿2000送1000」防疫吃海陸大餐